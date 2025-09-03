Путин поблагодарил Ким Чен Ына за участие КНДР "в борьбе с современным неонацизмом"

Правитель РФ на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном вспомнил погибших в его войне против Украины северокорейских военных и заявил, что Россия "никогда не забудет участия КНДР в борьбе современным неонацизмом".

Источник: российский "Интерфакс"

Детали: Путин заявил, что по инициативе Ким Чен Ына северокорейские спецподразделения приняли участие в боевых действиях в Курской области РФ "в полном соответствии с нашим новым договором".

"Хочу отметить, что мы никогда не забудем тех жертв, которые понесли ваши вооруженные силы и семьи ваших военнослужащих. Я хочу вас от имени российского народа поблагодарить за это участие в совместной борьбе с современным неонацизмом. Прошу передать самые теплые слова благодарности всему народу КНДР", – заявил Путин.

Справка: Россия в 2024 году привлекла около 12 тысяч солдат из КНДР для участия в своей войне против Украины.

В апреле 2025 года Ким Чен Ын и Путин подтвердили направление северокорейских войск в Россию для войны против Украины. Они заявляли, что это соответствует положениям Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ.

Предыстория: