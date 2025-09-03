Путин поблагодарил Ким Чен Ына за участие КНДР "в борьбе с современным неонацизмом"
Правитель РФ на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном вспомнил погибших в его войне против Украины северокорейских военных и заявил, что Россия "никогда не забудет участия КНДР в борьбе современным неонацизмом".
Источник: российский "Интерфакс"
Детали: Путин заявил, что по инициативе Ким Чен Ына северокорейские спецподразделения приняли участие в боевых действиях в Курской области РФ "в полном соответствии с нашим новым договором".
"Хочу отметить, что мы никогда не забудем тех жертв, которые понесли ваши вооруженные силы и семьи ваших военнослужащих. Я хочу вас от имени российского народа поблагодарить за это участие в совместной борьбе с современным неонацизмом. Прошу передать самые теплые слова благодарности всему народу КНДР", – заявил Путин.
Справка: Россия в 2024 году привлекла около 12 тысяч солдат из КНДР для участия в своей войне против Украины.
В апреле 2025 года Ким Чен Ын и Путин подтвердили направление северокорейских войск в Россию для войны против Украины. Они заявляли, что это соответствует положениям Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ.
Предыстория:
- В конце апреля 2025 года южнокорейский законодатель со ссылкой на данные разведки заявлял, что около 600 северокорейцев погибли в войне России против Украины, в частности, участвуя в военных действиях в Курской области РФ.
- В июне государственные СМИ Северной Кореи показали кадры, на которых лидер страны Ким Чен Ын оплакивает своих солдат, которые, как сообщают, погибли во время войны России против Украины.
- В августе Ким Чен Ын наградил солдат и командиров своей армии, участвовавших в боях в Курской области на стороне российских захватчиков, и встретился с семьями погибших.
- 2 сентября законодатели Южной Кореи со ссылкой на данные разведки сообщили, что уже погибли около 2000 северокорейских военнослужащих, которых отправляли в Россию для участия в боевых действиях в Украине.