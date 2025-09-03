Зеленский 3 сентября посетит Данию и Францию

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в течение 3 сентября посетит Данию и Францию, где обсудит "сильные меры давления" на Россию.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Именно о необходимости сильных мер давления (на РФ – ред.) будем говорить с партнерами в эти дни. Уже через несколько часов – Дания, саммит Украина – государства Северной Европы и Балтии. Готовим ощутимое усиление для Украины. Сегодня вечером – двусторонний формат во Франции, координируем наши усилия".

Детали: По его словам, также готовится "формат коалиции желающих и новые шаги в отношениях с Евросоюзом и США". Президент подчеркнул, что на каждый российский удар нужен реальный ответ.