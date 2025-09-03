ЦПД: Пропаганда РФ снова спекулирует на фейках о "биолабораториях в Украине"

Российская пропаганда в очередной раз активизировала распространение фейка о "биолабораториях в Украине".

Источник: Центр противодействия дезинформации при СНБО

Детали: Отмечается, что, в частности, представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, якобы "в США признали существование 36 биолабораторий в Украине, где проводили опыты на людях".

В ЦПД обращают внимание на то, что фейк об "украинских биолабораториях" Россия активно продвигает еще с 2022 года. Никакого подтверждения их существования мир так и не увидел. В то же время "доказательная база" Кремля обычно основывается на манипуляциях, искажениях и высказываниях маргинальных персонажей, которых российская пропаганда пытается представить как "влиятельных экспертов".

Такие выдумки нужны государству-агрессору, чтобы оправдывать войну против Украины, спекулировать на страхах общества и создавать иллюзию "внешней угрозы", отмечают в ЦПД.