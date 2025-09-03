Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ЦПД: Пропаганда РФ снова спекулирует на фейках о "биолабораториях в Украине"

Валентина РоманенкоСреда, 3 сентября 2025, 11:51
ЦПД: Пропаганда РФ снова спекулирует на фейках о биолабораториях в Украине
иллюстрация: Getty Images

Российская пропаганда в очередной раз активизировала распространение фейка о "биолабораториях в Украине".

Источник: Центр противодействия дезинформации при СНБО

Детали: Отмечается, что, в частности, представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, якобы "в США признали существование 36 биолабораторий в Украине, где проводили опыты на людях".

Реклама:

В ЦПД обращают внимание на то, что фейк об "украинских биолабораториях" Россия активно продвигает еще с 2022 года. Никакого подтверждения их существования мир так и не увидел. В то же время "доказательная база" Кремля обычно основывается на манипуляциях, искажениях и высказываниях маргинальных персонажей, которых российская пропаганда пытается представить как "влиятельных экспертов".

 

Такие выдумки нужны государству-агрессору, чтобы оправдывать войну против Украины, спекулировать на страхах общества и создавать иллюзию "внешней угрозы", отмечают в ЦПД.

пропагандаРосcиядезинформациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В среду на фронте произошло 147 боев, на четырех направлениях – продолжаются до сих пор
видеоПо меньшей мере 15 человек погибли в аварии известного фуникулера в Лиссабоне
Зеленский прибыл во Францию на саммит "коалиции решительных"
Электроэнергия будет дорожать на 10-20% ежегодно с 2026 – прогноз правительства
видеоЖена Медведчука уехала за границу в сопровождении агента СБУ – расследователи
На Волыни найден застреленным пограничник
Все новости...
пропаганда
Пропаганда РФ показала Януковича, который заявил, что "вел Украину в Евросоюз"
В России анонсировали усовершенствование "ядерного щита"
ЦПД: Россияне распространяют абсурдный фейк о "1,7 млн погибших и пропавших бойцов ВСУ"
Последние новости
01:50
В Одессе прогремели взрывы – мэр
01:30
Лидеры Британии и Испании заключили соглашение о сотрудничестве после Brexit
00:52
ОбновленоОккупанты перекрывали Крымский мост
00:44
Зеленский в Париже рассказал, почему нельзя идти на территориальные уступки Путину
00:10
ЕС планирует удвоить финансовую поддержку Гренландии
23:53
боксСлишком рано: Льюис призвал Итауму не принимать бой против Усика
23:52
В среду на фронте произошло 147 боев, на четырех направлениях – продолжаются до сих пор
23:41
В правительстве Польши приветствовали обещание Трампа не выводить американские войска
23:26
видеоПо меньшей мере 15 человек погибли в аварии известного фуникулера в Лиссабоне
23:24
Медики Нацгвардии провели уникальную операцию по восстановлению скулы раненому бойцу
Все новости...
Реклама:
Реклама: