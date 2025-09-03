"Акт политического террора" РФ: Рада призвала мировые парламенты осудить убийство Парубия

Верховная Рада на своем заседании 3 сентября призвала парламенты и правительства иностранных государств и международные организации осудить убийство народного депутата, бывшего председателя парламента Андрея Парубия как акт политического террора, являющийся частью агрессивной войны России против Украины.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: За соответствующее постановление № 13723 проголосовали 296 народных депутатов.

Народные депутаты призвали международных партнеров Украины усилить политическое, экономическое и санкционное давление на РФ как государство-террорист, которое ведет агрессивную войну и прибегает к политическим убийствам и дестабилизирующим акциям.

Также Верховная Рада обратилась к международному сообществу с просьбой предоставить Украине дополнительную помощь в сфере безопасности и обороны, в частности для усиления способности противодействовать террористическим и диверсионным атакам.

В обращении парламентарии требуют от украинских правоохранительных органов безотлагательно, профессионально, прозрачно и результативно расследовать убийство Парубия, при необходимости — с привлечением международных экспертов.

Предыстория: