"Акт политического террора" РФ: Рада призвала мировые парламенты осудить убийство Парубия
Верховная Рада на своем заседании 3 сентября призвала парламенты и правительства иностранных государств и международные организации осудить убийство народного депутата, бывшего председателя парламента Андрея Парубия как акт политического террора, являющийся частью агрессивной войны России против Украины.
Источник: "Интерфакс-Украина"
Детали: За соответствующее постановление № 13723 проголосовали 296 народных депутатов.
Народные депутаты призвали международных партнеров Украины усилить политическое, экономическое и санкционное давление на РФ как государство-террорист, которое ведет агрессивную войну и прибегает к политическим убийствам и дестабилизирующим акциям.
Также Верховная Рада обратилась к международному сообществу с просьбой предоставить Украине дополнительную помощь в сфере безопасности и обороны, в частности для усиления способности противодействовать террористическим и диверсионным атакам.
В обращении парламентарии требуют от украинских правоохранительных органов безотлагательно, профессионально, прозрачно и результативно расследовать убийство Парубия, при необходимости — с привлечением международных экспертов.
Предыстория:
- 30 августа 2025 года во Львове убили действующего нардепа и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Как сообщили в Офисе генпрокурора, неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в политика, в результате которых Парубий погиб на месте. Нападавший скрылся, в городе была введена специальная операция "Сирена".
- Зеленский в ночь на 1 сентября сообщил о задержании подозреваемого в убийстве бывшего председателя Верховной Рады. Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что подозреваемый был задержан в Хмельницкой области.
- Нацполиция показала первые фото задержанного подозреваемого. Глава Нацполиции Иван Выговский подчеркнул, что это преступление не случайно и что в нем есть российский след.
- На брифинге 1 сентября правоохранители сообщили, что следствие не исключает ни одной из версий по делу об убийстве народного депутата Андрея Парубия, но приоритетной считает - российский след.
- Журналисты "Радио Свобода" утверждают, что подозреваемый в убийстве Парубия во время первых допросов признался в содеянном и сообщил о своих контактах с представителями России.