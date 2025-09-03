Все разделы
"Акт политического террора" РФ: Рада призвала мировые парламенты осудить убийство Парубия

Станислав ПогориловСреда, 3 сентября 2025, 12:19
Акт политического террора РФ: Рада призвала мировые парламенты осудить убийство Парубия
Андрей Парубий, Фото: Денис Казанский/Facebook

Верховная Рада на своем заседании 3 сентября призвала парламенты и правительства иностранных государств и международные организации осудить убийство народного депутата, бывшего председателя парламента Андрея Парубия как акт политического террора, являющийся частью агрессивной войны России против Украины.

Детали: За соответствующее постановление № 13723 проголосовали 296 народных депутатов.

Народные депутаты призвали международных партнеров Украины усилить политическое, экономическое и санкционное давление на РФ как государство-террорист, которое ведет агрессивную войну и прибегает к политическим убийствам и дестабилизирующим акциям.

Также Верховная Рада обратилась к международному сообществу с просьбой предоставить Украине дополнительную помощь в сфере безопасности и обороны, в частности для усиления способности противодействовать террористическим и диверсионным атакам.

В обращении парламентарии требуют от украинских правоохранительных органов безотлагательно, профессионально, прозрачно и результативно расследовать убийство Парубия, при необходимости — с привлечением международных экспертов.

Предыстория:

  • 30 августа 2025 года во Львове убили действующего нардепа и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Как сообщили в Офисе генпрокурора, неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в политика, в результате которых Парубий погиб на месте. Нападавший скрылся, в городе была введена специальная операция "Сирена".
  • Зеленский в ночь на 1 сентября сообщил о задержании подозреваемого в убийстве бывшего председателя Верховной Рады. Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что подозреваемый был задержан в Хмельницкой области.
  • Нацполиция показала первые фото задержанного подозреваемого. Глава Нацполиции Иван Выговский подчеркнул, что это преступление не случайно и что в нем есть российский след.
  • На брифинге 1 сентября правоохранители сообщили, что следствие не исключает ни одной из версий по делу об убийстве народного депутата Андрея Парубия, но приоритетной считает - российский след.
  • Журналисты "Радио Свобода" утверждают, что подозреваемый в убийстве Парубия во время первых допросов признался в содеянном и сообщил о своих контактах с представителями России.

