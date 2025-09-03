Сырский поручил как можно быстрее достроить укрытия в учебных центрах ВСУ

Тренировка в учебном центре ВСУ. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что поручил как можно скорее оборудовать все учебные центры вооруженных сил подземными укрытиями.

Источник: главком по итогам совещания по вопросам подготовки в ВСУ в Telegram

Детали: По его словам, основной темой совещания стали меры безопасности в учебных центрах в условиях постоянных российских дроновых и ракетных атак.

Прямая речь Сырского: "За летний период в этой сфере выполнен значительный объем работ. Строятся подземные сооружения для проживания обучающихся военнослужащих; на стрельбищах обустраиваются перекрытые ходы сообщения и т.д. В некоторых центрах уже 100% личного состава постоянно живет в подземных укрытиях".

В то же время он добавил, что в этом направлении еще остается "немало работы".

"По итогам совещания поставил задачу для решения проблемных вопросов. Подчеркнул необходимость сконцентрировать усилия, чтобы завершить обустройство подземных укрытий в учебных центрах в максимально короткие сроки", – заявил главком.

Предыстория: