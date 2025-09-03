Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сырский поручил как можно быстрее достроить укрытия в учебных центрах ВСУ

Ирина БалачукСреда, 3 сентября 2025, 12:46
Сырский поручил как можно быстрее достроить укрытия в учебных центрах ВСУ
Тренировка в учебном центре ВСУ. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что поручил как можно скорее оборудовать все учебные центры вооруженных сил подземными укрытиями.

Источник: главком по итогам совещания по вопросам подготовки в ВСУ в Telegram

Детали: По его словам, основной темой совещания стали меры безопасности в учебных центрах в условиях постоянных российских дроновых и ракетных атак.

Реклама:

Прямая речь Сырского: "За летний период в этой сфере выполнен значительный объем работ. Строятся подземные сооружения для проживания обучающихся военнослужащих; на стрельбищах обустраиваются перекрытые ходы сообщения и т.д. В некоторых центрах уже 100% личного состава постоянно живет в подземных укрытиях".

В то же время он добавил, что в этом направлении еще остается "немало работы".

"По итогам совещания поставил задачу для решения проблемных вопросов. Подчеркнул необходимость сконцентрировать усилия, чтобы завершить обустройство подземных укрытий в учебных центрах в максимально короткие сроки", – заявил главком.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

  • Российские войска 1 июня нанесли ракетный удар по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ – сообщалось о как минимум 12 погибших и более 60 раненых.
  • 4 июня оккупанты снова ударили ракетой по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск в Полтавской области. Командование сообщило, что есть раненые. Отмечалось, что в момент атаки военнослужащие находились на полигоне и выполняли учебные задания.
  • 22 июня российские войска нанесли ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад украинской армии – по меньшей мере 3 человека погибли и 14 получили ранения.
  • 24 июня российские войска атаковали дронами-камикадзе учебный центр Сухопутных войск – один военный получил ранения.
  • 29 июля войска РФ нанесли ракетный удар по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ, сообщалось о 3 погибших и 18 раненых военнослужащих.
  • Ночью 12 августа россияне нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ, в результате чего один военный погиб и еще 23 пострадали.

СырскийВооруженные силыукрытие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоПрезидент Евросовета встретился с Зеленским в Ужгороде
фотоПодросток пытался напасть с ножами на учеников в школе и транслировать это онлайн – полиция
СМИ: Трамп готовит указ о переименовании Пентагона в "Министерство войны"
В НАБУ ожидают новой волны противостояния с СБУ
фотоВ Киеве вскрыли "конвертцентр" с оборотом в 1,5 млрд: задержан бывший топ-налоговик
Украинские военные нанесли удар по НПЗ в Рязани и нефтебазе в Луганске
Все новости...
Сырский
Сырский сообщил об освобождении трех сел в Донецкой области
Сырский: Россия усиливает давление на севере Донецкой области
В Украине тестируют воздушные платформы для эвакуации раненых – Сырский
Последние новости
13:09
Последствия разрушения Каховской плотины: вода в охладителе на ЗАЭС упала на 3,2 метра
13:02
На выходных в Украине будет тепло и солнечно
12:57
боксБитва легенд: Майк Тайсон проведет поединок против Мейвезера
12:45
фотоСветовой меч Дарта Вейдера выставили на аукцион
12:44
фотоПрезидент Евросовета встретился с Зеленским в Ужгороде
12:35
фотоВыпустили за границу 80 "уклонистов": ГБР задержало 5 пограничников
12:35
В Брюсселе подписали меморандум о создании Украинского фонда культурного наследия
12:29
История успеха семейной винодельни возле Каменец-Подольского
12:25
"Это катастрофа": Флорида планирует отменить все обязательные прививки, в частности для школьников
12:21
видеоГУР поделился кадрами августовской операции в Черном море: уничтожены катер, РЛС и оккупанты
Все новости...
Реклама:
Реклама: