Сырский поручил как можно быстрее достроить укрытия в учебных центрах ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что поручил как можно скорее оборудовать все учебные центры вооруженных сил подземными укрытиями.
Источник: главком по итогам совещания по вопросам подготовки в ВСУ в Telegram
Детали: По его словам, основной темой совещания стали меры безопасности в учебных центрах в условиях постоянных российских дроновых и ракетных атак.
Прямая речь Сырского: "За летний период в этой сфере выполнен значительный объем работ. Строятся подземные сооружения для проживания обучающихся военнослужащих; на стрельбищах обустраиваются перекрытые ходы сообщения и т.д. В некоторых центрах уже 100% личного состава постоянно живет в подземных укрытиях".
В то же время он добавил, что в этом направлении еще остается "немало работы".
"По итогам совещания поставил задачу для решения проблемных вопросов. Подчеркнул необходимость сконцентрировать усилия, чтобы завершить обустройство подземных укрытий в учебных центрах в максимально короткие сроки", – заявил главком.
Предыстория:
- Российские войска 1 июня нанесли ракетный удар по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ – сообщалось о как минимум 12 погибших и более 60 раненых.
- 4 июня оккупанты снова ударили ракетой по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск в Полтавской области. Командование сообщило, что есть раненые. Отмечалось, что в момент атаки военнослужащие находились на полигоне и выполняли учебные задания.
- 22 июня российские войска нанесли ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад украинской армии – по меньшей мере 3 человека погибли и 14 получили ранения.
- 24 июня российские войска атаковали дронами-камикадзе учебный центр Сухопутных войск – один военный получил ранения.
- 29 июля войска РФ нанесли ракетный удар по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ, сообщалось о 3 погибших и 18 раненых военнослужащих.
- Ночью 12 августа россияне нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ, в результате чего один военный погиб и еще 23 пострадали.