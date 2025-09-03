Зеленский прилетел в Данию
Среда, 3 сентября 2025, 12:48
Президент Владимир Зеленский 3 сентября прибыл в Данию на саммит с лидерами стран Северной Европы и Балтии.
Источник: "Европейская правда"
Детали: Отмечается, что у Зеленского в ходе визита запланированы переговоры с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
Также он примет участие в саммите с лидерами стран Северной Европы и Балтии.
По информации DR, Зеленский на вертолете прилетел в резиденцию датского премьера, где его встретила Фредериксен.