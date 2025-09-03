Все разделы
Зеленский прилетел в Данию

Ирина Кутелева, Валентина РоманенкоСреда, 3 сентября 2025, 12:48
фото: Ritzau

Президент Владимир Зеленский 3 сентября прибыл в Данию на саммит с лидерами стран Северной Европы и Балтии.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Отмечается, что у Зеленского в ходе визита запланированы переговоры с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Также он примет участие в саммите с лидерами стран Северной Европы и Балтии.

По информации DR, Зеленский на вертолете прилетел в резиденцию датского премьера, где его встретила Фредериксен.

Зеленский
Зеленский 3 сентября посетит Данию и Францию
Зеленский об атаках БпЛА: Наглость россиян становится все большей
Фицо заявил, что хочет передать Зеленскому "несколько посланий" после встречи с Путиным
