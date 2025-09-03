Гилли в Киеве посетил поврежденное российским ударом здание Британского совета

Министр обороны Великобритании Джон Гилли во время визита в Киев 3 сентября посетил место российского удара, в результате которого в ночь на 28 сентября было повреждено здание Британского совета.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Великобритании в соцсети Х

Дословно: "Сегодня в Киеве министр обороны Джон Гилли собственными глазами увидел ущерб, нанесенный зданию Британского совета российскими ударами на прошлой неделе, одними из самых смертоносных за всю войну".

Детали: Как известно, в ночь на 28 августа Россия нанесла массированный авиационный удар по украинской столице, в результате чего пострадало здание Британского совета.

Сообщалось, что в результате атаки пострадал сотрудник Британского совета.

We will not jeopardise the peace by forgetting about the war.



A war Putin continues to wage.



We will not jeopardise the peace by forgetting about the war.

A war Putin continues to wage.

Today in Kyiv the Defence Secretary @JohnHealey_MP saw first hand the damage inflicted on the @BritishCouncil building by Russian strikes last week, some of the deadliest of the war. pic.twitter.com/ZmfDbHwsmn September 3, 2025

Что предшествовало: