Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Гилли в Киеве посетил поврежденное российским ударом здание Британского совета

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловСреда, 3 сентября 2025, 12:49
Гилли в Киеве посетил поврежденное российским ударом здание Британского совета
Джон Хили, фото: Минобороны Великобритании

Министр обороны Великобритании Джон Гилли во время визита в Киев 3 сентября посетил место российского удара, в результате которого в ночь на 28 сентября было повреждено здание Британского совета.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Великобритании в соцсети Х

Дословно: "Сегодня в Киеве министр обороны Джон Гилли собственными глазами увидел ущерб, нанесенный зданию Британского совета российскими ударами на прошлой неделе, одними из самых смертоносных за всю войну".

Реклама:

Детали: Как известно, в ночь на 28 августа Россия нанесла массированный авиационный удар по украинской столице, в результате чего пострадало здание Британского совета.

Сообщалось, что в результате атаки пострадал сотрудник Британского совета.

Что предшествовало:

  • Российский удар по Киеву, в результате которого было повреждено здание Британского совета, осудил премьер-министр Британии Кир Стармер.
  • Из-за массированной атаки российский посол в Великобритании Андрей Келин был вызван в Министерство иностранных дел.

ВеликобританияУкраинароссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Трамп говорит о разговоре с Путиным "в ближайшее время" и о "хорошем диалоге" с ним
В МОН заявили, что сделали вступительную кампанию в вузы "недружественной к ухилянтам"
Украинец погиб в результате аварии фуникулера в Португалии
Эшелонированная "антишахедная" система: Сырский распорядился усилить работу дронов-перехватчиков
Оккупанты приговорили к 16 годам администраторов телеграм-каналов, задержанных в Мелитополе
Макрон: 26 стран готовы либо направить контингент в Украину, либо предоставить средства
Все новости...
Великобритания
Великобритания наложила санкции на причастных к депортации украинских детей россиян, среди них мать Кадырова
Министр обороны Великобритании приехал в Киев
"Ливерпуль" без тормозов, "Реал" и "Арсенал" в убытках, "Милан" забыл о форварде: все, что вы не знали о трансферном лете
Последние новости
08:24
В Беларуси задержали гражданина Польши, который якобы собирал данные об учениях "Запад"
08:21
За сутки на фронте произошло 172 боестолкновения с врагом, из них 47 на Покровском направлении – Генштаб
07:54
СМИ: Трамп хочет от Европы полного прекращения покупки нефти у РФ и давления на Китай
07:46
Часовая пауза из-за дождя, дисквалификация за плевок и два тачдауна Хертса: в США стартовал новый сезон НФЛ
07:39
Россияне нанесли удар по предприятию в Днепре – бушуют пожары
07:13
ВСУ за сутки обезвредили еще 810 оккупантов
06:56
В Кремле заявили, что гарантии безопасности должны быть предоставлены "и Украине, и России"
06:26
Байден перенес операцию по удалению раковых поражений кожи – СМИ
05:54
Трамп снизил тарифы до 15% на импорт из Японии
04:38
Трамп говорит о разговоре с Путиным "в ближайшее время" и о "хорошем диалоге" с ним
Все новости...
Реклама:
Реклама: