Глава МВД назначил своим заместителем боевого офицера с особым функционалом
Министр внутренних дел Игорь Клименко назначил своим заместителем полковника полиции Сергея Науменко – офицера с многолетним опытом службы и боевых действий.
Источник: Клименко в соцсетях
Прямая речь: "Его команда аэроразведки, сформированная в первые дни полномасштабной войны, помогла вовремя обнаружить врага на подступах к Киеву и способствовала успешной обороне столицы. Несмотря на полученное ранение во время артобстрела в Рубежном, Сергей Науменко продолжил выполнять задачи. Участвовал в боях в Северодонецке, Лисичанске, Изюме, Балаклее, Купянске, Угледаре, Марьинке и Бахмуте".
Детали: По словам министра, новый заместитель берет на себя ответственность за следующие направления деятельности МВД:
• формирование и реализацию государственной политики в сфере защиты государственной границы и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне;
• координацию реализации полномочий министра в военно-политическом и административном руководстве Национальной гвардией Украины;
• функционирование и развитие единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты в деятельности Нацполиции, Госпогранслужбы, ГСЧС и НГУ.
Также в сфере его ответственности – совершенствование законодательства в пределах компетенции, организация применения авиационных и беспилотных подразделений, развитие подготовки летного состава и координация деятельности авиационных предприятий в сфере управления МВД.