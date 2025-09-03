Все разделы
Глава МВД назначил своим заместителем боевого офицера с особым функционалом

Валентина РоманенкоСреда, 3 сентября 2025, 13:06
Глава МВД назначил своим заместителем боевого офицера с особым функционалом
Сергей Науменко. Фото из Facebook офицера

Министр внутренних дел Игорь Клименко назначил своим заместителем полковника полиции Сергея Науменко – офицера с многолетним опытом службы и боевых действий.

Источник: Клименко в соцсетях

Прямая речь: "Его команда аэроразведки, сформированная в первые дни полномасштабной войны, помогла вовремя обнаружить врага на подступах к Киеву и способствовала успешной обороне столицы. Несмотря на полученное ранение во время артобстрела в Рубежном, Сергей Науменко продолжил выполнять задачи. Участвовал в боях в Северодонецке, Лисичанске, Изюме, Балаклее, Купянске, Угледаре, Марьинке и Бахмуте".

Детали: По словам министра, новый заместитель берет на себя ответственность за следующие направления деятельности МВД:

• формирование и реализацию государственной политики в сфере защиты государственной границы и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне;

• координацию реализации полномочий министра в военно-политическом и административном руководстве Национальной гвардией Украины;

• функционирование и развитие единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты в деятельности Нацполиции, Госпогранслужбы, ГСЧС и НГУ.

Также в сфере его ответственности – совершенствование законодательства в пределах компетенции, организация применения авиационных и беспилотных подразделений, развитие подготовки летного состава и координация деятельности авиационных предприятий в сфере управления МВД.

