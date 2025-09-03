Великобритания наложила санкции на причастных к депортации украинских детей россиян, среди них мать Кадырова

Правительство Великобритании ввело санкции против лиц, которые принудительно депортируют, индоктринируют и милитаризируют украинских детей, среди которых мать подконтрольного Кремлю главы Чечни Рамзана Кадырова.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление правительства страны

Детали: Отмечается, что санкции вводятся против лиц, которые "осуществляют отвратительную политику России по депортации, индоктринации и милитаризации украинских детей".

Среди них: восемь человек и три организации, связанные с российским государством. Сюда входят такие организации, как: фонд Ахмата Кадырова, который проводит программы перевоспитания украинских детей и подростков, подвергая их милитаристской подготовке.

Аймани Несиевна Кадырова, президент фонда и мать связанного с Кремлем чеченского силовика Рамзана Кадырова, также попала под санкции сегодня.

Также под санкции попал Валерий Майоров, руководитель Центра подростковых программ, организации РФ, цель которой – настроить детей на временно оккупированных территориях против Украины и взамен воспитать у них патриотизм к России и российским ценностям.

"Это заявление появилось на фоне данных военной разведки, что Россия проводит длительную политику русификации на незаконно временно оккупированных территориях Украины, стремясь искоренить украинскую культурную идентичность и государственность", – заявили в пресс-службе правительства.

В Британии отметили, что согласно отчетам ООН РФ ввела российскую учебную программу в школах на временно оккупированных территориях и внедрила обучение, которое готовит детей к российской военной службе.

Отмечается, что сейчас более 19,5 тысяч украинских детей были принудительно перемещены или депортированы российскими властями в Россию и на временно оккупированные территории Украины. Из них примерно 6 тысяч украинских детей были перемещены в сеть лагерей перевоспитания.

"Кремлевская политика принудительных депортаций, индоктринации и милитаризации украинских детей является отвратительной и демонстрирует глубину развращенности, до которой готов дойти президент Путин, чтобы уничтожить украинский язык, культуру и идентичность. Ни один ребенок не должен быть пешкой войны, и именно поэтому мы привлекаем виновных к ответственности", – заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.

Предыстория: