В России похищенных украинских детей перевоспитывают и мобилизуют – разведка Великобритании
Россия похитила более 19,5 тысячи украинских детей – часть из них поместили в лагеря "перевоспитания", а тех, кто достигает 18 лет, – мобилизуют в российскую армию, сообщает разведка Великобритании.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на анализ разведки от 3 сентября
Детали: Британская разведка отметила, что более 19,5 тысяч украинских детей были принудительно переселены или депортированы российскими властями на материковую часть России и в оккупированный Крым, а по некоторым открытым источникам общее количество депортированных составляет до 35 тысяч человек.
Согласно анализу, Россия призывает молодых украинцев в российскую армию, как только им исполняется 18 лет. Отмечается, что значительная часть из них была похищена с незаконно оккупированных украинских территорий еще в детстве.
По оценкам разведки Великобритании, 6 тысяч украинских детей переселили в сеть "перевоспитательных лагерей", откуда их отправляют в военные учебные центры, когда они достигают позднего подросткового возраста.
Разведчики считают, что российское высшее руководство, по крайней мере частично, "рассматривает похищенных украинских детей как потенциальный источник как нынешнего, так и будущего персонала для российской армии".
"Российское руководство, скорее всего, считает, что их возможная гибель в российской армии вызовет минимальное, если вообще вызовет, сопротивление или протест со стороны российской общественности, которая в подавляющем большинстве имеет ограниченное представление о похищениях, если вообще о них знает", – говорится в анализе.
Предыстория:
- 3 сентября правительство Великобритании ввело санкции против лиц, причастных к похищению Россией украинских детей.
- На днях разведка Британии проанализировала наступательные действия России в июле, а ранее заявила, что за 2025 год РФ потеряла 260 тысяч военных погибшими и ранеными.