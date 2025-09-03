Все разделы
В России похищенных украинских детей перевоспитывают и мобилизуют – разведка Великобритании  

Уляна Кричковская, Ирина БалачукСреда, 3 сентября 2025, 14:05
Фото иллюстративное с pixabay.com

Россия похитила более 19,5 тысячи украинских детей – часть из них поместили в лагеря "перевоспитания", а тех, кто достигает 18 лет, – мобилизуют в российскую армию, сообщает разведка Великобритании.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на анализ разведки от 3 сентября

Детали: Британская разведка отметила, что более 19,5 тысяч украинских детей были принудительно переселены или депортированы российскими властями на материковую часть России и в оккупированный Крым, а по некоторым открытым источникам общее количество депортированных составляет до 35 тысяч человек.

Согласно анализу, Россия призывает молодых украинцев в российскую армию, как только им исполняется 18 лет. Отмечается, что значительная часть из них была похищена с незаконно оккупированных украинских территорий еще в детстве.

По оценкам разведки Великобритании, 6 тысяч украинских детей переселили в сеть "перевоспитательных лагерей", откуда их отправляют в военные учебные центры, когда они достигают позднего подросткового возраста.

Разведчики считают, что российское высшее руководство, по крайней мере частично, "рассматривает похищенных украинских детей как потенциальный источник как нынешнего, так и будущего персонала для российской армии".

"Российское руководство, скорее всего, считает, что их возможная гибель в российской армии вызовет минимальное, если вообще вызовет, сопротивление или протест со стороны российской общественности, которая в подавляющем большинстве имеет ограниченное представление о похищениях, если вообще о них знает", – говорится в анализе.

Предыстория:

