Боец ВСУ обманул оккупантов, прикинулся солдатом РФ и ликвидировал двух россиян
Среда, 3 сентября 2025, 14:05
Боец 425-го отдельного штурмового полка "Скеля", с которым ранее была потеряна связь, прикинулся российским военным и ликвидировал двух оккупантов.
Источник: видео 425-го отдельного штурмового полка "Скеля"
Детали: В полку уточнили, что речь идет о бойце, с которым ранее была потеряна связь.
На видео видно, как военный идет по дороге, а за ним движутся двое оккупантов.
Сначала он прикинулся российским военным, чтобы ввести врагов в заблуждение. Те приняли его за "своего" и продолжили идти рядом. Когда украинский боец дождался удобного момента, он открыл огонь и ликвидировал обоих.
Напоминаем:
- В 2023 году в России решили шить новую форму "Семицвет", похожую на американский Multicam, который также используют в ВСУ. Первая партия должна была быть готова в середине февраля.
- 29 июля 2025 года на сайте Центрального управления развития материального обеспечения Минобороны появилось сообщение о новом украинском маскировочном рисунке ММ-25.
- В августе 2025 года Минобороны Украины официально утвердило ММ-25 для изготовления предметов вещевого имущества. В ведомстве отметили, что это расширит возможности для подразделений и производителей, которые работают с подобными технологиями.
- По данным "Милитарного" (со ссылкой на Boroshno News и First Division), ММ-25 фактически является копией всемирно известного Multicam.