Боец ВСУ обманул оккупантов, прикинулся солдатом РФ и ликвидировал двух россиян

Боец 425-го отдельного штурмового полка "Скеля", с которым ранее была потеряна связь, прикинулся российским военным и ликвидировал двух оккупантов.

Источник: видео 425-го отдельного штурмового полка "Скеля"

Детали: В полку уточнили, что речь идет о бойце, с которым ранее была потеряна связь.

На видео видно, как военный идет по дороге, а за ним движутся двое оккупантов.

Сначала он прикинулся российским военным, чтобы ввести врагов в заблуждение. Те приняли его за "своего" и продолжили идти рядом. Когда украинский боец дождался удобного момента, он открыл огонь и ликвидировал обоих.

Напоминаем: