Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Боец ВСУ обманул оккупантов, прикинулся солдатом РФ и ликвидировал двух россиян

Анастасия ПроцСреда, 3 сентября 2025, 14:05
Боец ВСУ обманул оккупантов, прикинулся солдатом РФ и ликвидировал двух россиян
скрин с видео

Боец 425-го отдельного штурмового полка "Скеля", с которым ранее была потеряна связь, прикинулся российским военным и ликвидировал двух оккупантов.

Источник: видео 425-го отдельного штурмового полка "Скеля"

Детали: В полку уточнили, что речь идет о бойце, с которым ранее была потеряна связь.

Реклама:

На видео видно, как военный идет по дороге, а за ним движутся двое оккупантов.

Сначала он прикинулся российским военным, чтобы ввести врагов в заблуждение. Те приняли его за "своего" и продолжили идти рядом. Когда украинский боец дождался удобного момента, он открыл огонь и ликвидировал обоих.

РЕКЛАМА:

Напоминаем:

армияВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В МОН заявили, что сделали вступительную кампанию в вузы "недружественной к ухилянтам"
Украинец погиб в результате аварии фуникулера в Португалии
Эшелонированная "антишахедная" система: Сырский распорядился усилить работу дронов-перехватчиков
Оккупанты приговорили к 16 годам администраторов телеграм-каналов, задержанных в Мелитополе
Макрон: 26 стран готовы либо направить контингент в Украину, либо предоставить средства
Фицо направляется в Украину на встречу с Зеленским
Все новости...
армия
Сбивание "Шахедов" как хобби. Кто и как в украинской армии пытается самостоятельно сбивать российские БПЛА, летящие вглубь страны
Святослав "Калина" Паламар – о Покровском направлении, осаде и выходе из "Азовстали", Еленовке, Лефортово и пребывании в Турции
Фон дер Ляйен: Европа имеет "достаточно четкие" планы по отправке войск в Украину
Последние новости
04:38
Трамп говорит о разговоре с Путиным "в ближайшее время" и о "хорошем диалоге" с ним
03:50
Из микрорайона Корабел в Херсоне эвакуировали всех детей – ГВА
02:58
В пятницу Трамп переименует Минобороны США на Министерство войны – Fox News
02:00
В Днепре прогремели взрывы – СМИ
01:50
видеоВ российской Рязани горит НПЗ после атаки дронов – соцсети
00:59
В США стартует новый сезон НФЛ: прогнозы и фавориты
00:58
ЕС в ООН: Переговорам между Россией и Украиной должно предшествовать прекращение огня
00:08
Израиль не пустит к себе Макрона, если он не передумает признавать Палестину
23:55
фотоBihus.Info нашли у "бывшей" жены главного киберполицейского страны драгоценное имущество
23:50
Что нужно знать об арбузе: 9 фактов от диетолога
Все новости...
Реклама:
Реклама: