Дочь Фарион требует от подозреваемого 15 миллионов грн моральной компенсации

Дочь языковеда Ирины Фарион София Особа подала иск против подозреваемого в убийстве этой общественной деятельницы Вячеслава Зинченко о возмещении морального ущерба в размере 15 млн грн.

Источник: "Суспільне"

Детали: 3 сентября в Шевченковском районном суде города Львова продолжили рассмотрение дела об убийстве Ирины Фарион.

Реклама:

Заседание начали с допроса потерпевшей – Софии Особы. Ей задавали вопросы адвокат Зинченко Игорь Сулима и сам обвиняемый. Женщина рассказала, что Ирина Фарион на протяжении всей своей жизни утверждала украинский язык и заботилась о национальных приоритетах государства. Ее профессиональная и общественная деятельность были направлены на защиту украинского языка и государственности.

София Особа отметила, что требует пожизненного лишения свободы для заключенного. Кроме того, она подала иск против Вячеслава Зинченко на возмещение морального ущерба в размере 15 миллионов гривен.

Прямая речь: "15 миллионов гривен моральной компенсации, которые я хочу, это прежде всего компенсация мне как ее дочери и ее внукам, которые потеряли самое дорогое – бабушку, которая их любила и ценила. И когда они видели в соцсетях фотографии, как убили их бабушку, то я даже врагу не пожелаю такого. Поэтому 15 миллионов, которые я от вас требую, я уже 100 раз об этом говорила, все средства будут направлены для ВСУ. И вы должны быть тоже заинтересованы, потому что ваш отец воюет и защищает Украину".

РЕКЛАМА:

Детали: Следующее заседание суда состоится 18 сентября в 14:00. Тогда должны продлить меру пресечения для Зинченко.

Что предшествовало: На предыдущем заседании 22 августа в суде заслушали запись разговора обвиняемого и его сокамерника, где Зинченко признает, что убил Фарион из-за личной неприязни. Во время заседания он заявил, что сказал это под давлением.

Знать больше: Убийство Ирины Фарион. Детали покушения, версии следствия и чем была известна профессор из Львова

Предыстория: