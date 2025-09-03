Все разделы
На Хмельниччине в результате утренней атаки РФ погиб мужчина

Анастасия ПроцСреда, 3 сентября 2025, 14:38
На Хмельниччине в результате утренней атаки РФ погиб мужчина
фото: ГСЧС

3 сентября в результате российской утренней атаки на Хмельниччине погиб мужчина.

Источник: глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин

Детали: Отмечается, что во время утренней атаки мужчина находился в зоне вражеского удара. Спасатели привлекали поисковую собаку для его поиска, однако спасти не удалось.

Погибшему было 45 лет.

По данным ОВА, противовоздушная оборона сбила две ракеты и три беспилотника типа Shahed. Еще один дрон был потерян с радаров.

Что предшествовало:

  • С вечера 2 сентября российские оккупанты нанесли комбинированный удар по территории Украины с применением 502 БПЛА, а также 24 ракет воздушного и морского базирования.

