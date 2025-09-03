На Хмельниччине в результате утренней атаки РФ погиб мужчина
Среда, 3 сентября 2025, 14:38
3 сентября в результате российской утренней атаки на Хмельниччине погиб мужчина.
Источник: глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин
Детали: Отмечается, что во время утренней атаки мужчина находился в зоне вражеского удара. Спасатели привлекали поисковую собаку для его поиска, однако спасти не удалось.
Реклама:
Погибшему было 45 лет.
По данным ОВА, противовоздушная оборона сбила две ракеты и три беспилотника типа Shahed. Еще один дрон был потерян с радаров.
Что предшествовало:
РЕКЛАМА:
- С вечера 2 сентября российские оккупанты нанесли комбинированный удар по территории Украины с применением 502 БПЛА, а также 24 ракет воздушного и морского базирования.