На Хмельниччине в результате утренней атаки РФ погиб мужчина

3 сентября в результате российской утренней атаки на Хмельниччине погиб мужчина.

Источник: глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин

Детали: Отмечается, что во время утренней атаки мужчина находился в зоне вражеского удара. Спасатели привлекали поисковую собаку для его поиска, однако спасти не удалось.

Погибшему было 45 лет.

По данным ОВА, противовоздушная оборона сбила две ракеты и три беспилотника типа Shahed. Еще один дрон был потерян с радаров.

Что предшествовало:

