В Румынии отреагировали на совместное фото своих экс-чиновников с Путиным и Ким Чен Ином

Мария Емец, Алена МазуренкоСреда, 3 сентября 2025, 15:22
В Румынии отреагировали на совместное фото своих экс-чиновников с Путиным и Ким Чен Ином
фото: Profimedia

Министерство иностранных дел Румынии отреагировало на присутствие нескольких бывших должностных лиц страны на мероприятиях в Пекине, где они в том числе попали на совместное фото с такими лицами, как правитель России и северокорейский диктатор Ким Чен Ын.

Источник: Digi24, "Европейская правда"

Детали: Причиной для заявления стала поездка в Пекин Андриана Нэстасе, который в начале нулевых годов был премьер-министром страны и впоследствии получил два приговора за коррупцию, а также экс-премьера в 2018-19 годах Виорики Дэнчиле на мероприятия, организованные Китаем к 80-летию завершения Второй мировой войны.

Нэстасе заявил, что его пригласили в Пекин как бывшего топ-чиновника.

"Румынию не могут представлять политики, которым сегодня предоставили честь быть на фото рядом с Путиным", – отреагировала глава МИД Румынии Оана Цою.

В МИД Румынии также подтвердили, что Китай через румынское посольство посылал приглашения на мероприятия действующим румынским топ-чиновникам, однако Бухарест воздержался от участия – в частности, из-за запланированного присутствия главы Кремля.

Напомним, среди европейских топ-политиков в Пекин поехали только словацкий премьер Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич. Также присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Фицо провел в Пекине встречу с правителем России и считает, что на днях "все" лидеры ЕС будут звонить ему, чтобы узнать детали.

Также Фицо заявил, что после встречи с главой Кремля Владимиром Путиным в Китае у него появилось "несколько посланий и мыслей", которые он хочет передать украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

РумынияПутинКНДР
