Нардепы одобрили закон о штрафах чиновникам за неявку на вызов Верховной Рады

Нардепы приняли закон, который устанавливает административную ответственность за неявку по вызову парламента, комитетов и временных следственных комиссий.

Источник: нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram, карточка законопроекта на сайте Верховной Рады

Детали: Речь идет о законопроекте № 11387 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины относительно обеспечения уважения к суду и оперативности рассмотрения уголовного производства судом, который на заседании парламента 3 сентября поддержали во втором чтении 229 народных депутатов.

Как объясняет Железняк, парламент учел его поправку относительно нормы, которая устанавливает административную ответственность за неявку на вызов парламента всех лиц (и особенно чиновников) без уважительных причин.

Как свидетельствует сравнительная таблица законопроекта на сайте ВР, "Неявка лица без уважительных причин на пленарное заседание Верховной Рады Украины согласно процедурному решению, принятому в соответствии с частью третьей статьи 6 Регламента Верховной Рады Украины, влечет за собой наложение штрафа от восьмисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (от 13600 до 17 тысяч гривен).