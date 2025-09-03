Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Нардепы одобрили закон о штрафах чиновникам за неявку на вызов Верховной Рады

Валентина РоманенкоСреда, 3 сентября 2025, 16:21
Нардепы одобрили закон о штрафах чиновникам за неявку на вызов Верховной Рады
фото из Telegram Железняка

Нардепы приняли закон, который устанавливает административную ответственность за неявку по вызову парламента, комитетов и временных следственных комиссий.

Источник: нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram, карточка законопроекта на сайте Верховной Рады

Детали: Речь идет о законопроекте № 11387 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины относительно обеспечения уважения к суду и оперативности рассмотрения уголовного производства судом, который на заседании парламента 3 сентября поддержали во втором чтении 229 народных депутатов.

Реклама:

Как объясняет Железняк, парламент учел его поправку относительно нормы, которая устанавливает административную ответственность за неявку на вызов парламента всех лиц (и особенно чиновников) без уважительных причин.

Как свидетельствует сравнительная таблица законопроекта на сайте ВР, "Неявка лица без уважительных причин на пленарное заседание Верховной Рады Украины согласно процедурному решению, принятому в соответствии с частью третьей статьи 6 Регламента Верховной Рады Украины, влечет за собой наложение штрафа от восьмисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (от 13600 до 17 тысяч гривен).

Верховная Радазаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Трамп говорит о разговоре с Путиным "в ближайшее время" и о "хорошем диалоге" с ним
В МОН заявили, что сделали вступительную кампанию в вузы "недружественной к ухилянтам"
Украинец погиб в результате аварии фуникулера в Португалии
Эшелонированная "антишахедная" система: Сырский распорядился усилить работу дронов-перехватчиков
Оккупанты приговорили к 16 годам администраторов телеграм-каналов, задержанных в Мелитополе
Макрон: 26 стран готовы либо направить контингент в Украину, либо предоставить средства
Все новости...
Верховная Рада
"Это наше дело чести": Порошенко призвал запретить Telegram в Украине
Кнут вместо пряника: Верховная Рада предлагает 10 лет тюрьмы за неповиновение военному приказу
"Акт политического террора" РФ: Рада призвала мировые парламенты осудить убийство Парубия
Последние новости
07:54
СМИ: Трамп хочет от Европы полного прекращения покупки нефти у РФ и давления на Китай
07:46
Часовая пауза из-за дождя, дисквалификация за плевок и два тачдауна Хертса: в США стартовал новый сезон НФЛ
07:39
Россияне нанесли удар по предприятию в Днепре – бушуют пожары
07:13
ВСУ за сутки обезвредили еще 810 оккупантов
06:56
В Кремле заявили, что гарантии безопасности должны быть предоставлены "и Украине, и России"
06:26
Байден перенес операцию по удалению раковых поражений кожи – СМИ
05:54
Трамп снизил тарифы до 15% на импорт из Японии
04:38
Трамп говорит о разговоре с Путиным "в ближайшее время" и о "хорошем диалоге" с ним
03:50
Из микрорайона Корабел в Херсоне эвакуировали всех детей – ГВА
02:58
В пятницу Трамп переименует Минобороны США на Министерство войны – Fox News
Все новости...
Реклама:
Реклама: