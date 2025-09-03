Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский пообещал, что очень скоро поговорит с Трампом

Евгений КизиловСреда, 3 сентября 2025, 16:40
Зеленский пообещал, что очень скоро поговорит с Трампом
Коллаж УП

Президент Владимир Зеленский заявил, что "сегодня или на днях" проведет беседу с президентом США Дональдом Трампом.

Источник: Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Копенгагене

Детали: По его словам, на фоне отсутствия переговоров между лидерами Украины и РФ Киев попросил Трампа оказать поддержку в виде дополнительной помощи и антироссийских санкций, на что президент Соединенных Штатов пообещал дать "какой-то ответ" через несколько недель.

Реклама:

Прямая речь: "Мы сегодня или в ближайшие дни будем говорить с президентом Соединенных Штатов и уточним этот вопрос".

Что предшествовало: На днях Зеленский напомнил, что две недели назад президент США Дональд Трамп дал России две недели для проявления готовности к реальным переговорам.

ЗеленскийТрампроссийско-украинская войнапереговоры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоПрезидент Евросовета встретился с Зеленским в Ужгороде
фотоПодросток пытался напасть с ножами на учеников в школе и транслировать это онлайн – полиция
СМИ: Трамп готовит указ о переименовании Пентагона в "Министерство войны"
В НАБУ ожидают новой волны противостояния с СБУ
фотоВ Киеве вскрыли "конвертцентр" с оборотом в 1,5 млрд: задержан бывший топ-налоговик
Украинские военные нанесли удар по НПЗ в Рязани и нефтебазе в Луганске
Все новости...
Зеленский
Зеленский прилетел в Данию
Зеленский 3 сентября посетит Данию и Францию
Зеленский об атаках БпЛА: Наглость россиян становится все большей
Последние новости
13:09
Последствия разрушения Каховской плотины: вода в охладителе на ЗАЭС упала на 3,2 метра
13:02
На выходных в Украине будет тепло и солнечно
12:57
боксБитва легенд: Майк Тайсон проведет поединок против Мейвезера
12:45
фотоСветовой меч Дарта Вейдера выставили на аукцион
12:44
фотоПрезидент Евросовета встретился с Зеленским в Ужгороде
12:35
фотоВыпустили за границу 80 "уклонистов": ГБР задержало 5 пограничников
12:35
В Брюсселе подписали меморандум о создании Украинского фонда культурного наследия
12:29
История успеха семейной винодельни возле Каменец-Подольского
12:25
"Это катастрофа": Флорида планирует отменить все обязательные прививки, в частности для школьников
12:21
видеоГУР поделился кадрами августовской операции в Черном море: уничтожены катер, РЛС и оккупанты
Все новости...
Реклама:
Реклама: