Зеленский пообещал, что очень скоро поговорит с Трампом

Президент Владимир Зеленский заявил, что "сегодня или на днях" проведет беседу с президентом США Дональдом Трампом.

Источник: Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Копенгагене

Детали: По его словам, на фоне отсутствия переговоров между лидерами Украины и РФ Киев попросил Трампа оказать поддержку в виде дополнительной помощи и антироссийских санкций, на что президент Соединенных Штатов пообещал дать "какой-то ответ" через несколько недель.

Прямая речь: "Мы сегодня или в ближайшие дни будем говорить с президентом Соединенных Штатов и уточним этот вопрос".

Что предшествовало: На днях Зеленский напомнил, что две недели назад президент США Дональд Трамп дал России две недели для проявления готовности к реальным переговорам.