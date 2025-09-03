Все разделы
В Германии заявили, что Трамп может принять участие в саммите "коалиции решительных"

Иванна Костина, Станислав ПогориловСреда, 3 сентября 2025, 16:41
В Германии заявили, что Трамп может принять участие в саммите коалиции решительных
дональд трамп, фото: getty images

Представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус заявил, что президент США Дональд Трамп может принять участие в саммите "коалиции решительных" в четверг, 4 сентября.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ntv

Детали: По его словам, соответствующая подготовка к возможному участию Трампа в настоящее время продолжается.

"Коалиция решительных", в которую входят около 30 преимущественно европейских государств, встретится в гибридном формате в четверг утром. По данным правительственных источников, канцлер Фридрих Мерц примет участие в ней по видеосвязи.

Пока неизвестно, кого ожидают в Париже вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ближайшая встреча "коалиции решительных" запланирована на 4 сентября в Париже. Президент Украины лично будет присутствовать на ней, а накануне проведет переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал "коалицию решительных" начать планирование конкретной работы по возможной отправке миротворцев в Украину.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил ожидания в среду, 3 сентября, что на саммите "коалиции решительных" на следующий день или вскоре после него можно будет получить четкие ответы относительно того, какие гарантии безопасности Европа может предложить Киеву.

Трампроссийско-украинская война
