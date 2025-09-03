Жена Медведчука уехала за границу в сопровождении агента СБУ – расследователи

Жена политика Виктора Медведчука Оксана Марченко 18 февраля 2022 года пересекла украинско-белорусскую границу в сопровождении мужчины, который был агентом СБУ, говорится в журналистском расследовании.

Источник: "Слідства.Інфо"

Детали: Журналисты установили личности всех, кто сопровождал бывшую украинскую телеведущую во время выезда из Украины. Среди них оказался Валерий Туз, который, по информации источников издания в налоговой, никогда официально не работал в охранной фирме семьи Медведчука.

Реклама:

Зато с четвертого квартала 2022 года по второй квартал 2024-го получал зарплату от Службы безопасности Украины.

Издание со ссылкой на собеседников сообщает, что Туз был двойным агентом и до официального трудоустройства сотрудничал с СБУ.

Дословно: "Это бывший охранник Виктора Медведчука. Это человек, который помог задержать его, когда Медведчук пытался сбежать. Затем он некоторое время проработал в Службе безопасности. И дальше с ним прекратили сотрудничество. Или, возможно, у него теперь есть какие-то другие задачи, не знаю. Этот человек был двойным агентом".

РЕКЛАМА:

Детали: Подтвердить эту информацию в Службе безопасности журналистам не удалось, там ответили, что "указанное лицо не является сотрудником СБУ".

Другой охранник, сопровождавший Марченко в Беларусь, Виталий Д., во время переписки с журналистами отметил: "Извините, об этом лице (Оксане Марченко – Ред.) вы от меня ничего не узнаете. Прошло достаточно много времени и есть определенные законодательные нормы на разглашение государственной тайны".

В Службе безопасности Украины не ответили, знали ли они, что Оксана Марченко планирует покинуть территорию Украины в сопровождении "двойного агента" Туза.

Журналисты позвонили самому Тузу, однако он, услышав вопрос, бросил трубку и на дальнейшие звонки не отвечал.