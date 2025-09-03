Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Жена Медведчука уехала за границу в сопровождении агента СБУ – расследователи

Роман ПетренкоСреда, 3 сентября 2025, 18:53
Жена Медведчука уехала за границу в сопровождении агента СБУ – расследователи
слідство.інфо

Жена политика Виктора Медведчука Оксана Марченко 18 февраля 2022 года пересекла украинско-белорусскую границу в сопровождении мужчины, который был агентом СБУ, говорится в журналистском расследовании.

Источник: "Слідства.Інфо"

Детали: Журналисты установили личности всех, кто сопровождал бывшую украинскую телеведущую во время выезда из Украины. Среди них оказался Валерий Туз, который, по информации источников издания в налоговой, никогда официально не работал в охранной фирме семьи Медведчука.

Реклама:

Зато с четвертого квартала 2022 года по второй квартал 2024-го получал зарплату от Службы безопасности Украины.

Издание со ссылкой на собеседников сообщает, что Туз был двойным агентом и до официального трудоустройства сотрудничал с СБУ.

Дословно: "Это бывший охранник Виктора Медведчука. Это человек, который помог задержать его, когда Медведчук пытался сбежать. Затем он некоторое время проработал в Службе безопасности. И дальше с ним прекратили сотрудничество. Или, возможно, у него теперь есть какие-то другие задачи, не знаю. Этот человек был двойным агентом".

РЕКЛАМА:

Детали: Подтвердить эту информацию в Службе безопасности журналистам не удалось, там ответили, что "указанное лицо не является сотрудником СБУ".

Другой охранник, сопровождавший Марченко в Беларусь, Виталий Д., во время переписки с журналистами отметил: "Извините, об этом лице (Оксане Марченко – Ред.) вы от меня ничего не узнаете. Прошло достаточно много времени и есть определенные законодательные нормы на разглашение государственной тайны".

В Службе безопасности Украины не ответили, знали ли они, что Оксана Марченко планирует покинуть территорию Украины в сопровождении "двойного агента" Туза.

Журналисты позвонили самому Тузу, однако он, услышав вопрос, бросил трубку и на дальнейшие звонки не отвечал.

МедведчукгосизменаСБУПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В МОН заявили, что сделали вступительную кампанию в вузы "недружественной к ухилянтам"
Украинец погиб в результате аварии фуникулера в Португалии
Эшелонированная "антишахедная" система: Сырский распорядился усилить работу дронов-перехватчиков
Оккупанты приговорили к 16 годам администраторов телеграм-каналов, задержанных в Мелитополе
Макрон: 26 стран готовы либо направить контингент в Украину, либо предоставить средства
Фицо направляется в Украину на встречу с Зеленским
Все новости...
Медведчук
Медведчуку и еще 12 фигурантам заочно сообщили о подозрениях в работе на спецслужбы РФ
Медведчук до сих пор может платить за обслуживание яхты, которая находится в управлении АРМА – УП
Минус 130 миллионов. Ошеломляющие приключения яхты Виктора Медведчука
Последние новости
03:50
Из микрорайона Корабел в Херсоне эвакуировали всех детей – ГВА
02:58
В пятницу Трамп переименует Минобороны США на Министерство войны – Fox News
02:00
В Днепре прогремели взрывы – СМИ
01:50
видеоВ российской Рязани горит НПЗ после атаки дронов – соцсети
00:59
В США стартует новый сезон НФЛ: прогнозы и фавориты
00:58
ЕС в ООН: Переговорам между Россией и Украиной должно предшествовать прекращение огня
00:08
Израиль не пустит к себе Макрона, если он не передумает признавать Палестину
23:55
фотоBihus.Info нашли у "бывшей" жены главного киберполицейского страны драгоценное имущество
23:50
Что нужно знать об арбузе: 9 фактов от диетолога
23:29
Звезда UFC Макгрегор будет баллотироваться в президенты Ирландии
Все новости...
Реклама:
Реклама: