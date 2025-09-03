ТЦК: Мужчина укусил полицейского во время проверки документов в Киеве

Киевский городской территориальный центр комплектации заявляет, что во время проверки документов в столице мужчина укусил полицейского за руку.

Источник: ТЦК и СП в соцсетях

Детали: Сообщается, что инцидент произошел 2 сентября во время проведения "мер оповещения" в Киеве.

По утверждению ТЦК, военнослужащие вместе с сотрудниками полиции остановили мужчину для проверки военно-учетных документов и обнаружили, что тот находится в розыске.

Дословно: "Когда ему об этом сообщили, гражданин начал вести себя агрессивно. В дальнейшем была попытка успокоить гражданина, но в ответ гражданин укусил сотрудника полиции за руку. После этого полицией было принято решение надеть наручники на нарушителя. Для уменьшения риска нанести вред гражданину сотрудник полиции попросил помощи у военнослужащих ТЦК и СП".

Детали: По данным ТЦК, после этого мужчину доставили в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки для прохождения военно-врачебной комиссии.