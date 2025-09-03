Ивано-Франковская область: спасатели почти весь день тушили пожар после обстрела РФ

Вечером 3 сентября спасатели ликвидировали масштабный пожар складских помещений на Ивано-Франковщине, возникший в результате российского обстрела ночью.

Источник: ГСЧС

Детали: К ликвидации возгорания на общей площади около 9 тысяч кв. м привлекли 134 чрезвычайника и 38 единиц техники ГСЧС.

Волонтеры украинского "Красного Креста" обеспечили спасателей питанием и водой.

Пострадавших нет.

Напомним: Российские захватчики атаковали Хмельницкую и Ивано-Франковскую области дронами и ракетами.