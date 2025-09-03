Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ивано-Франковская область: спасатели почти весь день тушили пожар после обстрела РФ

Роман ПетренкоСреда, 3 сентября 2025, 19:46
Ивано-Франковская область: спасатели почти весь день тушили пожар после обстрела РФ
все фото: гсчс

Вечером 3 сентября спасатели ликвидировали масштабный пожар складских помещений на Ивано-Франковщине, возникший в результате российского обстрела ночью.

Источник: ГСЧС

Детали: К ликвидации возгорания на общей площади около 9 тысяч кв. м привлекли 134 чрезвычайника и 38 единиц техники ГСЧС.

Реклама:

Волонтеры украинского "Красного Креста" обеспечили спасателей питанием и водой.

Пострадавших нет.

 

Напомним: Российские захватчики атаковали Хмельницкую и Ивано-Франковскую области дронами и ракетами.

РЕКЛАМА:

Ивано-ФранковскобстрелГСЧС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоПрезидент Евросовета встретился с Зеленским в Ужгороде
фотоПодросток пытался напасть с ножами на учеников в школе и транслировать это онлайн – полиция
СМИ: Трамп готовит указ о переименовании Пентагона в "Министерство войны"
В НАБУ ожидают новой волны противостояния с СБУ
фотоВ Киеве вскрыли "конвертцентр" с оборотом в 1,5 млрд: задержан бывший топ-налоговик
Украинские военные нанесли удар по НПЗ в Рязани и нефтебазе в Луганске
Все новости...
Ивано-Франковск
"Ты общественный долбо.б": на встрече мэра Ивано-Франковска с гражданами возникла ссора
Ивано-Франковск пережил самый масштабный удар с начала полномасштабной войны – мэр
В Ивано-Франковске прогремела серия взрывов – СМИ
Последние новости
13:09
Последствия разрушения Каховской плотины: вода в охладителе на ЗАЭС упала на 3,2 метра
13:02
На выходных в Украине будет тепло и солнечно
12:57
боксБитва легенд: Майк Тайсон проведет поединок против Мейвезера
12:45
фотоСветовой меч Дарта Вейдера выставили на аукцион
12:44
фотоПрезидент Евросовета встретился с Зеленским в Ужгороде
12:35
фотоВыпустили за границу 80 "уклонистов": ГБР задержало 5 пограничников
12:35
В Брюсселе подписали меморандум о создании Украинского фонда культурного наследия
12:29
История успеха семейной винодельни возле Каменец-Подольского
12:25
"Это катастрофа": Флорида планирует отменить все обязательные прививки, в частности для школьников
12:21
видеоГУР поделился кадрами августовской операции в Черном море: уничтожены катер, РЛС и оккупанты
Все новости...
Реклама:
Реклама: