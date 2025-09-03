Ивано-Франковская область: спасатели почти весь день тушили пожар после обстрела РФ
Среда, 3 сентября 2025, 19:46
Вечером 3 сентября спасатели ликвидировали масштабный пожар складских помещений на Ивано-Франковщине, возникший в результате российского обстрела ночью.
Источник: ГСЧС
Детали: К ликвидации возгорания на общей площади около 9 тысяч кв. м привлекли 134 чрезвычайника и 38 единиц техники ГСЧС.
Волонтеры украинского "Красного Креста" обеспечили спасателей питанием и водой.
Пострадавших нет.
Напомним: Российские захватчики атаковали Хмельницкую и Ивано-Франковскую области дронами и ракетами.
