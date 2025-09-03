Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Навальная и Кара-Мурза просят Канаду спасать депортируемых из США россиян

Роман ПетренкоСреда, 3 сентября 2025, 20:13
Навальная и Кара-Мурза просят Канаду спасать депортируемых из США россиян
фото: bild

В письме, адресованном премьер-министру Канады Марку Карни, так называемая российская оппозиция – Юлия Навальная, Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин – написали об ужесточении приема российских беженцев в США и все более "скептическом подходе к антивоенным и оппозиционным россиянам".

Источник: письмо на сайте The globe and mail, Astra, "Настоящее время"

Дословно: "Многие россияне, обратившиеся за убежищем в США, находятся в центрах содержания под стражей, несмотря на то, что никак не нарушали закон. Семьи часто разлучены, супругов отправляют в тюрьмы в разных штатах, а детей помещают в приемные семьи".

Реклама:

Детали: Более того, американские суды все чаще отклоняют заявления о предоставлении убежища и принимают решение об их депортации в РФ, где их ждет "немедленный арест".

Подписанты призывают Канаду предоставить убежище депортируемым из США россиянам, "чья антивоенная деятельность не подлежит сомнению", а также проинформировать США о таком решении и предложить передать таких граждан в Канаду вместо России.

Некоторые из граждан РФ, сообщается, покинули родину, так как поддерживали оппозиционные организации, участвовали в протестах против политики Путина и высказывались против войны в Украине, но теперь им грозит депортация из США назад в Россию, где им угрожает преследование.

РЕКЛАМА:

Юлия НавальнаяРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Трамп говорит о разговоре с Путиным "в ближайшее время" и о "хорошем диалоге" с ним
В МОН заявили, что сделали вступительную кампанию в вузы "недружественной к ухилянтам"
Украинец погиб в результате аварии фуникулера в Португалии
Эшелонированная "антишахедная" система: Сырский распорядился усилить работу дронов-перехватчиков
Оккупанты приговорили к 16 годам администраторов телеграм-каналов, задержанных в Мелитополе
Макрон: 26 стран готовы либо направить контингент в Украину, либо предоставить средства
Все новости...
Юлия Навальная
Андрей Хливнюк отказался от премии, лауреаткой которой стала также Навальная
В Берлине стартовал марш, организованный Навальной и Кара-Мурзой
Навальная после сорванного украинцами выступления в Лиссабоне заявила, что "враг у нас один"
Последние новости
07:54
СМИ: Трамп хочет от Европы полного прекращения покупки нефти у РФ и давления на Китай
07:46
Часовая пауза из-за дождя, дисквалификация за плевок и два тачдауна Хертса: в США стартовал новый сезон НФЛ
07:39
Россияне нанесли удар по предприятию в Днепре – бушуют пожары
07:13
ВСУ за сутки обезвредили еще 810 оккупантов
06:56
В Кремле заявили, что гарантии безопасности должны быть предоставлены "и Украине, и России"
06:26
Байден перенес операцию по удалению раковых поражений кожи – СМИ
05:54
Трамп снизил тарифы до 15% на импорт из Японии
04:38
Трамп говорит о разговоре с Путиным "в ближайшее время" и о "хорошем диалоге" с ним
03:50
Из микрорайона Корабел в Херсоне эвакуировали всех детей – ГВА
02:58
В пятницу Трамп переименует Минобороны США на Министерство войны – Fox News
Все новости...
Реклама:
Реклама: