Навальная и Кара-Мурза просят Канаду спасать депортируемых из США россиян

В письме, адресованном премьер-министру Канады Марку Карни, так называемая российская оппозиция – Юлия Навальная, Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин – написали об ужесточении приема российских беженцев в США и все более "скептическом подходе к антивоенным и оппозиционным россиянам".

Дословно: "Многие россияне, обратившиеся за убежищем в США, находятся в центрах содержания под стражей, несмотря на то, что никак не нарушали закон. Семьи часто разлучены, супругов отправляют в тюрьмы в разных штатах, а детей помещают в приемные семьи".

Детали: Более того, американские суды все чаще отклоняют заявления о предоставлении убежища и принимают решение об их депортации в РФ, где их ждет "немедленный арест".

Подписанты призывают Канаду предоставить убежище депортируемым из США россиянам, "чья антивоенная деятельность не подлежит сомнению", а также проинформировать США о таком решении и предложить передать таких граждан в Канаду вместо России.

Некоторые из граждан РФ, сообщается, покинули родину, так как поддерживали оппозиционные организации, участвовали в протестах против политики Путина и высказывались против войны в Украине, но теперь им грозит депортация из США назад в Россию, где им угрожает преследование.