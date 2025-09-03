Все разделы
Дело "Северных потоков": в Италии отложили решение об экстрадиции украинца

Олег Павлюк, Роман ПетренкоСреда, 3 сентября 2025, 22:16
Дело Северных потоков: в Италии отложили решение об экстрадиции украинца
фото: Getty Images

Суд в Италии отложил до 9 сентября рассмотрение дела об экстрадиции украинца Сергея Кузнецова, задержанного по запросу Германии по делу о взрывах на "Северных потоках".

Источник: адвокат Кузнецова Никола Канестрини, Reuters, "Европейская правда"

Детали: По словам Канестрини, апелляционный суд Болоньи в среду принял решение отложить слушание по экстрадиции Кузнецова, чтобы выяснить условия, на которых подозреваемый будет содержаться под стражей в Германии.

Он добавил, что Кузнецов отрицает любую причастность к взрывам на "Северных потоках" и призвал итальянские судебные власти "не жертвовать его правами", разрешив экстрадицию.

Итальянская полиция арестовала украинца Сергея Кузнецова в конце августа в районе Римини на основании европейского ордера на арест по запросу Федеральной прокуратуры Германии.

Немецкое следствие считает Кузнецова координатором "диверсионной группы", которая в сентябре 2022 года заложила взрывчатку на нитки газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина не причастна к взрывам, и предложил проанализировать, каким игрокам мог быть нужен такой информационный вброс.

