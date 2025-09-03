У Черновцах из горящей квартиры спасли троих детей
Среда, 3 сентября 2025, 22:51
В Черновцах спасатели вывели троих малолетних детей из квартиры, в которой начался пожар.
Источник: ГСЧС
Детали: Отмечается, что сообщение поступило от очевидцев – что из квартиры на 9 этаже идет дым.
На вызов прибыли спасатели 4-й государственной пожарно-спасательной части и обнаружили, что в квартире, где произошло возгорание, находятся малолетние дети 5, 3 и 1,8 лет.
Кроме них, спасатели провели эвакуацию 7 жителей подъезда и потушили пожар на площади 30 квадратных метров.
Детей госпитализировали.