У Черновцах из горящей квартиры спасли троих детей

Роман ПетренкоСреда, 3 сентября 2025, 22:51
фото: ГСЧС

В Черновцах спасатели вывели троих малолетних детей из квартиры, в которой начался пожар.

Источник: ГСЧС

Детали: Отмечается, что сообщение поступило от очевидцев – что из квартиры на 9 этаже идет дым.

На вызов прибыли спасатели 4-й государственной пожарно-спасательной части и обнаружили, что в квартире, где произошло возгорание, находятся малолетние дети 5, 3 и 1,8 лет.

 

Кроме них, спасатели провели эвакуацию 7 жителей подъезда и потушили пожар на площади 30 квадратных метров.

Детей госпитализировали.

