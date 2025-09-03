В среду на фронте произошло 147 боев, на четырех направлениях – продолжаются до сих пор

В течение 3 сентября на фронте произошло 147 боевых столкновений.

Источник: Генштаб

Детали: В частности, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили пять атак россиян. С начала суток противник нанес 8 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 24 управляемые авиабомбы и осуществил 243 артиллерийских обстрела, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские войска остановили восемь атак врага в районе населенного пункта Волчанск и в направлении Кутьковки, еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении противник осуществил пять наступательных действий в районе населенного пункта Загризово и в сторону Купянска, Петропавловки. До сих пор продолжается одно боевое столкновение.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 34 раза атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Редкодуб, Карповка, Колодязи, Торское, Серебрянка и в направлении Нового Мира, Шандриголового, Дробышево, Ямполя, Дроновки, Севера. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении Силы обороны отразили пять атак противника вблизи Григоровки и в сторону Серебрянки, Выемки.

На Краматорском направлении пока зафиксировано семь боевых столкновений. Захватчик пытался продвигаться в сторону населенных пунктов Пазено и Ступочки. Один бой продолжается до сих пор.

На Торецком направлении россияне пять раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Дилиевка, Щербиновка, Катериновка и в сторону Плещеевки и Полтавки.

На Покровском направлении захватнические подразделения 49 раз пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Шахово, Заповедное, Затишье, Федоровка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Лесовка, Котлыно, Удачное, Орехово и в направлении населенных пунктов Новый Донбасс, Родинское, Мирноград, Проминь, Сухой Яр, Покровск, Зверовое, Молодецкое. Четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении враг 10 раз атаковал в районах населенных пунктов Ялта, Зеленый Гай, Воскресенка, Комышуваха и в направлении Новомихайловки. Одна вражеская атака продолжается до сих пор.

На Ореховском направлении враг предпринял две попытки прорвать оборону защитников в направлении населенных пунктов Новоданиловка и Плавни.

На Приднепровском направлении противник один раз атаковал в сторону населенного пункта Антоновка.