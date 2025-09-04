В ночь на 4 сентября российские оккупанты перекрывали Крымский мост.

Источник: "Крымский мост: оперативная информация" в Telegram

Детали: В сообщении отмечается, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

Дословно "Крымский мост: оперативная информация": "Находящихся на мосту и в зоне осмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности".

Обновлено: После первого часа ночи по Киеву оккупанты сообщили о возобновлении движения по Крымскому мосту.