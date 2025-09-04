Оккупанты перекрывали Крымский мост
Четверг, 4 сентября 2025, 00:52
В ночь на 4 сентября российские оккупанты перекрывали Крымский мост.
Источник: "Крымский мост: оперативная информация" в Telegram
Детали: В сообщении отмечается, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.
Дословно "Крымский мост: оперативная информация": "Находящихся на мосту и в зоне осмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности".
Обновлено: После первого часа ночи по Киеву оккупанты сообщили о возобновлении движения по Крымскому мосту.