Суд признал незаконным решение заморозить финансирование Гарварда на более чем $2 млрд
Окружной суд США постановил, что администрация президента Дональда Трампа незаконно отменила финансирование на сумму более 2 миллиардов долларов, предоставленное Гарвардскому университету.
Источник: CNN
Дословно CNN: "Гарвардский университет только что одержал историческую победу в борьбе с администрацией Трампа. Федеральный судья поддержал университет Лиги плюща в его попытках восстановить более 2 миллиардов долларов федерального финансирования исследований, замороженного Белым домом".
Детали: Судья окружного суда США Эллисон Берроуз отклонила аргумент администрации в ее попытках якобы бороться с антисемитизмом на территории кампуса университета.
Вместе с тем, отмечает CNN, представительница Белого дома Лиз Хьюстон заявила, что администрация Трампа "немедленно обжалует" это решение суда.
Прямая речь Хьюстон: "Любому беспристрастному наблюдателю очевидно, что Гарвардский университет не защитил своих студентов от притеснений и позволил дискриминации царить на территории университета в течение многих лет.
Гарвард не имеет конституционного права на деньги налогоплательщиков и не имеет права на получение грантов в будущем".
Что предшествовало: Весной Министерство образования США объявило о заморозке государственного финансирования на сумму 2,2 миллиарда долларов для Гарвардского университета после того, как учебное заведение отклонило требования администрации Трампа.
Предыстория:
- 10 марта Гарвардский университет временно приостановил наем преподавателей и персонала из-за "финансовой неопределенности", вызванной усиленной проверкой со стороны администрации президента США Дональда Трампа.
- В университете отметили, что временное замораживание имеет целью "сохранить финансовую гибкость", пока не станет понятна суть изменений в федеральной политике и масштаб их влияния на заведение.
- 31 марта СМИ сообщили, что администрация Трампа начала меры, направленные на борьбу с антисемитизмом в Гарвардском университете, что может привести к замораживанию федерального финансирования заведения на сумму до 9 миллиардов долларов.
- В конце марта Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о начале сворачивания Министерства образования США, выполняя свое давнее обещание по демонтажу этого правительственного учреждения, которое, по его словам, способствует распространению "левацкой" идеологии.