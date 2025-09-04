Все разделы
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией на фуникулере в Лиссабоне

Ольга ГлущенкоЧетверг, 4 сентября 2025, 03:20
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией на фуникулере в Лиссабоне
фото: facebook-страница Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с аварией на фуникулере "Глория" в Лиссабоне, которая привела к гибели людей.

Источник: Зеленский в сети Х

Детали: Зеленский отметил, что "глубоко опечален трагической аварией на фуникулере „Глория" в Лиссабоне", ведь она привела к "десяткам погибших". Кроме того, по его словам, еще 25 человек пострадали.

Прямая речь Зеленского: "От имени украинского народа выражаю искренние соболезнования семьям погибших, президенту Португалии Марселу Ребелу де Соузе, премьер-министру Португалии Луишу Монтенегру и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим.

В это время скорби мы молимся и выражаем солидарность с португальским народом, который оплакивает потери".

Португалияавариятуризм
