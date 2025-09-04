На подконтрольной Киеву Донетчине проживают более 216 тысяч гражданских – ОВА

По данным ОВА, на подконтрольной Украине территории Донецкой области остаются проживать 216 тысяч гражданских жителей. Детей среди них – 15 830.

Источник: Донецкая ОВА

Детали: В ОВА отмечают, что на территории 18 общин, которые признаны зоной активных боевых действий, проживают около 17 тысяч гражданских жителей, среди них 34 ребенка.

За прошедшую неделю за пределы области выехали самостоятельно или были эвакуированы 1830 жителей Донецкой области, из которых было 309 детей.

В семи населенных пунктах четырех общин, где продолжается принудительная эвакуация семей с детьми, остаются проживать 1885 детей. Из этих же общин за неделю эвакуировали 194 ребенка.