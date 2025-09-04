Россия за сутки потеряла еще 840 солдат в своей войне против Украины
Четверг, 4 сентября 2025, 07:09
Потери России в ее неспровоцированной войне против Украины продолжают расти – за прошедшие сутки Силы обороны обезвредили еще 840 захватчиков и более 400 единиц вооружения и военной техники оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 04.09.25 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава – около 1 085 410 (+840) человек,
- боевых бронированных машин – 23 241 (+4) ед.,
- артиллерийских систем – 32 385 (+43) ед.,
- РСЗО – 1 479 (+2) ед.,
- средств ПВО – 1 215 (+2) ед.,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 56 045 (+261) ед.,
- крылатых ракет – 3 686 (+22) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 60 692 (+92) ед.
Данные уточняются.