Россия за сутки потеряла еще 840 солдат в своей войне против Украины

Потери России в ее неспровоцированной войне против Украины продолжают расти – за прошедшие сутки Силы обороны обезвредили еще 840 захватчиков и более 400 единиц вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 04.09.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 1 085 410 (+840) человек,

боевых бронированных машин – 23 241 (+4) ед.,

артиллерийских систем – 32 385 (+43) ед.,

РСЗО – 1 479 (+2) ед.,

средств ПВО – 1 215 (+2) ед.,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 56 045 (+261) ед.,

крылатых ракет – 3 686 (+22) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 60 692 (+92) ед.

Данные уточняются.