В Одессе в результате атаки БпЛА горели склады

Пожар вспыхнул в складских помещениях в результате российского удара дронами по городу Одесса ночью 4 сентября.

Источник: ГУ ГСЧС в Одесской области в Facebook

Дословно служба: "Одесса: российские войска нанесли удар по городу БпЛА, вспыхнул пожар в складском помещении, поврежден грузовой автомобиль".

Реклама:

Фото ГСЧС

Детали: Отмечается, что возгорание оперативно потушили силами более 40 пожарных от ГСЧС, пожарного подразделения Нацгвардии и добровольцев.

фото ГСЧС

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

РЕКЛАМА:

Предыстория: