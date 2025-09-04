В Одессе в результате атаки БпЛА горели склады
Четверг, 4 сентября 2025, 07:25
Пожар вспыхнул в складских помещениях в результате российского удара дронами по городу Одесса ночью 4 сентября.
Источник: ГУ ГСЧС в Одесской области в Facebook
Дословно служба: "Одесса: российские войска нанесли удар по городу БпЛА, вспыхнул пожар в складском помещении, поврежден грузовой автомобиль".
Детали: Отмечается, что возгорание оперативно потушили силами более 40 пожарных от ГСЧС, пожарного подразделения Нацгвардии и добровольцев.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Предыстория:
- Ночью 4 сентября мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрывах в городе на фоне угрозы вражеских дронов.