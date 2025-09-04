Все разделы
В Одессе в результате атаки БпЛА горели склады

Ирина БалачукЧетверг, 4 сентября 2025, 07:25
В Одессе в результате атаки БпЛА горели склады
Фото ГСЧС

Пожар вспыхнул в складских помещениях в результате российского удара дронами по городу Одесса ночью 4 сентября.

Источник: ГУ ГСЧС в Одесской области в Facebook 

Дословно служба: "Одесса: российские войска нанесли удар по городу БпЛА, вспыхнул пожар в складском помещении, поврежден грузовой автомобиль". 

Фото ГСЧС

Детали: Отмечается, что возгорание оперативно потушили силами более 40 пожарных от ГСЧС, пожарного подразделения Нацгвардии и добровольцев.

 
фото ГСЧС

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Предыстория:

