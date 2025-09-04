Генштаб: 180 боев произошло на фронте, из них 55 – на Покровском направлении

За прошедшие сутки на фронте произошло 180 боевых столкновений, из них 55 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 08:00 4 сентября

Детали: В целом в течение прошедших суток зафиксировано 180 боестолкновений.

Реклама:

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили пять атак россиян. За минувшие сутки противник нанёс 8 авиационных ударов, всего сбросил 24 управляемые авиационные бомбы и осуществил 252 артиллерийских обстрела, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские войска остановили 11 атак противника в районе населённого пункта Волчанск и в сторону Кутьковки.

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районе населённого пункта Загрызовое и в сторону Купянска, Петропавловки.

РЕКЛАМА:

На Лиманском направлении враг атаковал 41 раз, пытаясь вклиниться в украинскую оборону вблизи населённых пунктов Новомихайловка, Редкодуб, Карповка, Колодези, Торское, Серебрянка и в направлении Нового Мира, Шандригологового, Дробышево, Ямполя, Дроновки, Северска.

На Северском направлении Силы обороны отбили восемь атак противника вблизи Григоровки и в сторону Серебрянки, Выемки.

На Краматорском направлении произошло семь боевых столкновений. Захватчик пытался продвигаться в сторону населённых пунктов Пазено и Ступочки.

На Торецком направлении враг совершил 10 атак в районах населённых пунктов Дылеевка, Щербиновка, Катериновка и в сторону Плещиевки и Полтавки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 55 штурмовых действий агрессора в районах населённых пунктов Шаховое, Заповедное, Затышок, Федоровка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лисовка, Котлиное, Удачное, Гориховое и в направлении населённых пунктов Новый Донбасс, Родинское, Мирноград, Промінь, Сухой Яр, Покровск, Звировое, Молодецкое, Филия.

На Новопавловском направлении противник совершил 18 атак в районах населённых пунктов Ялта, Зелёный Гай, Толстой, Воскресенка, Камышоваха и в направлении Ивановки, Новомихайловки.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении враг предпринял две попытки прорвать оборону украинских защитников в направлении населённых пунктов Новоданиловка и Плавни.

На Приднепровском направлении украинские защитники успешно остановили вражескую атаку в направлении населённого пункта Антоновка.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.