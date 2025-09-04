Россияне запустили по Украине 112 БПЛА, 28 из них попали в цель

С вечера 3 сентября российские оккупанты атаковали Украину 112 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, 84 из них удалось уничтожить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 84 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 28 ударных БПЛА на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях".

Детали: Захватчики запускали беспилотники из направлений российских городов Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск, а также из Гвардейского, что во временно оккупированном Крыму.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", – отметили в Воздушных силах.