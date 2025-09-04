Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне запустили по Украине 112 БПЛА, 28 из них попали в цель

Ирина БалачукЧетверг, 4 сентября 2025, 09:12
Россияне запустили по Украине 112 БПЛА, 28 из них попали в цель
Последствия российского удара по Одессе ночью 4 сентября. Фото ГСЧС

С вечера 3 сентября российские оккупанты атаковали Украину 112 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, 84 из них удалось уничтожить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 84 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 28 ударных БПЛА на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях".

Реклама:

Детали: Захватчики запускали беспилотники из направлений российских городов Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск, а также из Гвардейского, что во временно оккупированном Крыму.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", – отметили в Воздушных силах.

беспилотникиВоздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоПрезидент Евросовета встретился с Зеленским в Ужгороде
фотоПодросток пытался напасть с ножами на учеников в школе и транслировать это онлайн – полиция
СМИ: Трамп готовит указ о переименовании Пентагона в "Министерство войны"
В НАБУ ожидают новой волны противостояния с СБУ
фотоВ Киеве вскрыли "конвертцентр" с оборотом в 1,5 млрд: задержан бывший топ-налоговик
Украинские военные нанесли удар по НПЗ в Рязани и нефтебазе в Луганске
Все новости...
беспилотники
В Одессе в результате атаки БпЛА горели склады
В Одессе прогремели взрывы – мэр
Россияне нанесли удар БПЛА по учебному заведению в Харькове
Последние новости
13:31
В более 100 населенных пунктах деоккупированной Херсонщины нет торговли: причины
13:09
Последствия разрушения Каховской плотины: вода в охладителе на ЗАЭС упала на 3,2 метра
13:02
На выходных в Украине будет тепло и солнечно
12:57
боксБитва легенд: Майк Тайсон проведет поединок против Мейвезера
12:45
фотоСветовой меч Дарта Вейдера выставили на аукцион
12:44
фотоПрезидент Евросовета встретился с Зеленским в Ужгороде
12:35
фотоВыпустили за границу 80 "уклонистов": ГБР задержало 5 пограничников
12:35
В Брюсселе подписали меморандум о создании Украинского фонда культурного наследия
12:29
История успеха семейной винодельни возле Каменец-Подольского
12:25
"Это катастрофа": Флорида планирует отменить все обязательные прививки, в частности для школьников
Все новости...
Реклама:
Реклама: