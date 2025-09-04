Почти 53% поляков против поддержки их страной вступления Украины в НАТО

Количество поляков, выступающих против поддержки Польшей евроатлантической интеграции Украины, выросло до почти 53%.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на опрос от IBRiS по заказу Rzeczpospolita, который проходил в последние дни августа

Детали: В рамках исследования опросили 1069 респондентов.

На вопрос, должна ли Польша поддерживать вступление Украины в НАТО, только 33,5% ответили "да". В то же время 52,7% выступили против поддержки, а еще 13,8% не определились с мнением.

Издание отмечает, что мнение респондентов в основном зависит от их политических симпатий.

В частности, среди сторонников правящих партий одобрительные ответы дали 59%, а против высказывались преимущественно избиратели, поддерживающие оппозиционные "Право и справедливость", ультраправую "Конфедерацию" и "Разом" (в этой группе против высказались 74%).

Также отмечают, что доля противников поддержки Польшей вступления Украины в НАТО существенно выше среди людей старше 50 лет, жителей сельской местности (62%), людей без высшего образования (71%) и в основном тех, кто считает свое материальное положение неудовлетворительным (91%).

В опросе, проведенном IBRiS в августе 2023 года по заказу Rzeczpospolita, с неотложным принятием Украины в НАТО не согласились 47,7% опрошенных, а одобрили бы такое решение 40%.

Также опросы свидетельствуют, что большинство поляков поддерживают вето президента на закон о помощи украинцам.

Предыстория: