РФ убила 3 и ранила 9 человек на Харьковщине, Херсонщине, Днепропетровщине и Николаевщине

Анастасия ПроцЧетверг, 4 сентября 2025, 09:49
РФ убила 3 и ранила 9 человек на Харьковщине, Херсонщине, Днепропетровщине и Николаевщине
фото: ГСЧС

В течение 3 сентября российская армия нанесла удары по жилым кварталам, критической и социальной инфраструктуре в Херсонской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях. В результате атак погибли трое человек, девять получили ранения.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, глава Николаевской ОВА Виталий Ким, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Детали: Сообщается, что под ударом российских дронов, авиации и артиллерии оказались более 30 населённых пунктов Херсонщины.

Окупанты били по жилым кварталам, критической и социальной инфраструктуре. Повреждены 12 частных домов, газопровод, хозяйственная постройка и несколько автомобилей. В результате атак погибли два человека, ещё двое получили ранения.

Также оккупанты обстреляли Харьков и 11 населённых пунктов области. В Козачьей Лопани погиб 50-летний мужчина. В Малиновке пострадали пятеро человек: четверо мужчин в возрасте от 25 до 69 лет и 50-летняя женщина. В селе Водяное захватчики ранили 47-летнего мужчину.

  
фото: ГСЧС

Российские беспилотники также атаковали территорию Лозовского района. В Лозовой и соседних громадах без света остались около 41 тысячи абонентов. Энергетики восстанавливают электроснабжение.

фото: ГСЧС

Враг шесть раз атаковал FPV-дронами Куцурубскую громаду Николаевской области. В Дмитровке и Солончаках оккупанты повредили частные дома. Также удары дронов зафиксированы по Очаковской и Галициновской громадам. Без жертв.

В Днепропетровской области Силы ПвК сбили над регионом два вражеских дрона. Однако обломки попали в Покровскую громаду Синельниковского района: ранен 29-летний мужчина, разрушен частный дом.

На Никопольщине враг атаковал FPV-дронами и сбросил боеприпасы с беспилотников по Никополю, Покровской, Марганецкой и Миривской громадам. Люди не пострадали.

