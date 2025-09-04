Все разделы
Макрон заявил о завершении работы над гарантиями безопасности для Украины

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцЧетверг, 4 сентября 2025, 09:58
Макрон заявил о завершении работы над гарантиями безопасности для Украины
Иллюстративное фото: Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что партнёры завершили подготовку гарантий безопасности для Украины, и теперь документ ожидает политического утверждения.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на dpa

Детали: 3 сентября Макрон принимал в Елисейском дворце своего украинского коллегу Владимира Зеленского.

Как отметил президент Франции, работа, проделанная военными руководителями после саммита по Украине в Белом доме в середине августа, подготовила почву для быстрых действий после достижения мирного соглашения.

"Благодаря вкладу, подготовленному, задокументированному и подтвержденному сегодня днем на уровне министров обороны в условиях строгой секретности, мы теперь можем сказать: эта работа завершена и готова к политическому одобрению", – сказал Макрон.

В свою очередь Зеленский приветствовал прогресс, подчеркнув, что гарантии являются реальной, ощутимой поддержкой Украины, а не символическими обещаниями.

Он добавил, что предыдущие инициативы коалиции, в которые сначала никто не верил, также были реализованы и работают.

Напомним:

  • Европейские лидеры, которые будут участвовать в заседании "коалиции решительных" под председательством Франции и Великобритании в четверг в Париже, позвонят президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу после завершения дискуссии.
  • Президент Литвы Гитанас Науседа призвал "коалицию решительных" начать планирование конкретной работы по возможной отправке миротворцев в Украину.
  • Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил ожидания, что на саммите "коалиции решительных" на следующий день или вскоре после него можно будет получить четкие ответы относительно того, какие гарантии безопасности Европа может предложить Киеву.

Макронгарантии безопасности
