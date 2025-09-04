Макрон заявил о завершении работы над гарантиями безопасности для Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что партнёры завершили подготовку гарантий безопасности для Украины, и теперь документ ожидает политического утверждения.

Детали: 3 сентября Макрон принимал в Елисейском дворце своего украинского коллегу Владимира Зеленского.

Как отметил президент Франции, работа, проделанная военными руководителями после саммита по Украине в Белом доме в середине августа, подготовила почву для быстрых действий после достижения мирного соглашения.

"Благодаря вкладу, подготовленному, задокументированному и подтвержденному сегодня днем на уровне министров обороны в условиях строгой секретности, мы теперь можем сказать: эта работа завершена и готова к политическому одобрению", – сказал Макрон.

В свою очередь Зеленский приветствовал прогресс, подчеркнув, что гарантии являются реальной, ощутимой поддержкой Украины, а не символическими обещаниями.

Он добавил, что предыдущие инициативы коалиции, в которые сначала никто не верил, также были реализованы и работают.

