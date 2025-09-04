Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СМИ узнали, какие гарантии безопасности Германия предложит Украине на встрече "коалиции решительных"

Мария Емец, Станислав ПогориловЧетверг, 4 сентября 2025, 11:00
СМИ узнали, какие гарантии безопасности Германия предложит Украине на встрече коалиции решительных
Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, фото: ОП

По данным издания Spiegel, в рамках гарантий безопасности Германия предложит значительный вклад в усиление ПВО и других возможностей украинской армии после завершения горячей фазы войны, но будет избегать дискуссий об участии контингента.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel

Детали: По информации издания, во время встречи "коалиции решительных" в Париже в четверг Берлин предложит в качестве своего основного вклада усиление украинской противовоздушной обороны. План предусматривает увеличение предоставляемой поддержки на 20% в год.

Реклама:

Также планируется вклад в улучшение дальнобойных возможностей Украины – в частности, в вопросе производства крылатых ракет, которое осуществляется на территории Украины с финансовой и технической поддержкой партнеров.

Кроме того, Германия готова вооружать четыре механизированные бригады, что предусматривает предоставление около 480 БТР и других пехотных машин в год.

По видению Берлина, следующими компонентами для "гарантий безопасности" будет продолжение помощи с обучением украинских военных и дальнейшее углубление сотрудничества ОПК Украины и стран-партнеров – сферы, в которых Германия уже делает значительный вклад.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

гарантии безопасностиГерманияУкраинароссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоПрезидент Евросовета встретился с Зеленским в Ужгороде
фотоПодросток пытался напасть с ножами на учеников в школе и транслировать это онлайн – полиция
СМИ: Трамп готовит указ о переименовании Пентагона в "Министерство войны"
В НАБУ ожидают новой волны противостояния с СБУ
фотоВ Киеве вскрыли "конвертцентр" с оборотом в 1,5 млрд: задержан бывший топ-налоговик
Украинские военные нанесли удар по НПЗ в Рязани и нефтебазе в Луганске
Все новости...
гарантии безопасности
Макрон заявил о завершении работы над гарантиями безопасности для Украины
FT: Европейские лидеры встретятся 4 сентября обсуждать гарантии для Украины
Мерц заявил, что война может продолжаться еще долго, а введение войск в Украину пока не обсуждается
Последние новости
13:31
В более 100 населенных пунктах деоккупированной Херсонщины нет торговли: причины
13:09
Последствия разрушения Каховской плотины: вода в охладителе на ЗАЭС упала на 3,2 метра
13:02
На выходных в Украине будет тепло и солнечно
12:57
боксБитва легенд: Майк Тайсон проведет поединок против Мейвезера
12:45
фотоСветовой меч Дарта Вейдера выставили на аукцион
12:44
фотоПрезидент Евросовета встретился с Зеленским в Ужгороде
12:35
фотоВыпустили за границу 80 "уклонистов": ГБР задержало 5 пограничников
12:35
В Брюсселе подписали меморандум о создании Украинского фонда культурного наследия
12:29
История успеха семейной винодельни возле Каменец-Подольского
12:25
"Это катастрофа": Флорида планирует отменить все обязательные прививки, в частности для школьников
Все новости...
Реклама:
Реклама: