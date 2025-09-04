СМИ узнали, какие гарантии безопасности Германия предложит Украине на встрече "коалиции решительных"

По данным издания Spiegel, в рамках гарантий безопасности Германия предложит значительный вклад в усиление ПВО и других возможностей украинской армии после завершения горячей фазы войны, но будет избегать дискуссий об участии контингента.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel

Детали: По информации издания, во время встречи "коалиции решительных" в Париже в четверг Берлин предложит в качестве своего основного вклада усиление украинской противовоздушной обороны. План предусматривает увеличение предоставляемой поддержки на 20% в год.

Реклама:

Также планируется вклад в улучшение дальнобойных возможностей Украины – в частности, в вопросе производства крылатых ракет, которое осуществляется на территории Украины с финансовой и технической поддержкой партнеров.

Кроме того, Германия готова вооружать четыре механизированные бригады, что предусматривает предоставление около 480 БТР и других пехотных машин в год.

По видению Берлина, следующими компонентами для "гарантий безопасности" будет продолжение помощи с обучением украинских военных и дальнейшее углубление сотрудничества ОПК Украины и стран-партнеров – сферы, в которых Германия уже делает значительный вклад.

РЕКЛАМА:

Предыстория: