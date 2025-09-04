СМИ узнали, какие гарантии безопасности Германия предложит Украине на встрече "коалиции решительных"
По данным издания Spiegel, в рамках гарантий безопасности Германия предложит значительный вклад в усиление ПВО и других возможностей украинской армии после завершения горячей фазы войны, но будет избегать дискуссий об участии контингента.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel
Детали: По информации издания, во время встречи "коалиции решительных" в Париже в четверг Берлин предложит в качестве своего основного вклада усиление украинской противовоздушной обороны. План предусматривает увеличение предоставляемой поддержки на 20% в год.
Также планируется вклад в улучшение дальнобойных возможностей Украины – в частности, в вопросе производства крылатых ракет, которое осуществляется на территории Украины с финансовой и технической поддержкой партнеров.
Кроме того, Германия готова вооружать четыре механизированные бригады, что предусматривает предоставление около 480 БТР и других пехотных машин в год.
По видению Берлина, следующими компонентами для "гарантий безопасности" будет продолжение помощи с обучением украинских военных и дальнейшее углубление сотрудничества ОПК Украины и стран-партнеров – сферы, в которых Германия уже делает значительный вклад.
Предыстория:
- Ранее на этой неделе канцлер Фридрих Мерц дал понять, что конкретных планов по развертыванию войск в Украине не существует - "по крайней мере, в Германии".
- Президент Франции Эмманюэль Макрон перед встречей "коалиции решительных" заявил, что союзники завершили работу над гарантиями безопасности для Украины и сейчас они готовы к политическому одобрению.