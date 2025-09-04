"Коалиция решительных": Париж обнародовал список участников заседания

лидеры Франции, Германии, Польши, Великобритании и Украины в Киеве 10 мая 2025 года, фото ОП

По информации Елисейского дворца, в заседании "коалиции решительных" 4 сентября в Париже лично примут участие семь европейских лидеров, руководство ЕС, президент Украины, еще около 20 стран присоединятся дистанционно.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Елисейский дворец

Детали: На заседании "коалиции решительных" в Париже кроме президента Франции Эмманюэля Макрона лично будут присутствовать еще шесть лидеров стран-членов ЕС: премьер Бельгии Барт де Вевер, премьер Нидерландов Дик Схооф, премьер Дании Метте Фредериксен, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Польши Дональд Туск, испанский премьер Педро Санчес.

Реклама:

Также лично будут присутствовать президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта и президент Украины Владимир Зеленский, который уже прибыл в Париж накануне.

Дистанционно в встрече примут участие генсек НАТО Марк Рютте и лидеры около двух десятков государств из Европы и других континентов:

– канцлер Германии Фридрих Мерц

РЕКЛАМА:

– премьер-министр Италии Джорджа Мелони

– британский премьер Кир Стармер

– президент Румынии Никушор Дан

– премьер Болгарии Россен Желязков

– премьер Эстонии Кристен Михал, латвийский премьер Эвика Силиня и президент Литвы Гитанас Науседа

– премьер Норвегии Йонас Гар Стьоре

– премьер Швеции Ульф Кристерссон

– премьер Чехии Петр Фиала

– премьер Люксембурга Люк Фриден

– премьер Ирландии Михол Мартин

– премьер Португалии Луис Монтенегро

– премьер Греции Кириакос Мицотакис

– президент Кипра Никос Христодоулидис

– премьер Хорватии Андрей Пленкович

– премьер Словении Роберт Голоб

– премьер-министр Албании Эди Рама

– премьер-министр Черногории Милойко Спаич

– премьер-министр Канады Марк Карни

– премьер-министр Японии Сигеру Исиба

– премьер-министр Австралии Энтони Албаниз и премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон.

Австрию будет представлять глава МИД Беате Майнль-Райзингер, Исландию – глава МИД Карин Гуннарсдоттир, Турцию – вице-президент Джевдет Йылмаз.

Среди членов ЕС ожидаемо отсутствуют только Словакия и Венгрия, а также Мальта. Всего во встрече принимают участие представители 33 государств.

Предыстория: