Россия 31 раз обстреляла Донецкую область: 11 погибших, 16 раненых

В течение суток 3 сентября российская армия 31 раз обстреляла населённые пункты Донецкой области. В результате атак погибли 11 мирных жителей, ещё 16 получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Детали: Отмечается, что российские войска в Лимане обстрелами повредили многоэтажный дом, частный дом и магазин. В Калениках оккупанты убили одного человека и уничтожили автомобиль. В Славянске они повредили два нежилых здания и 13 частных домов. В Зелёном Александровской громады россияне разрушили гараж и мастерскую, а в Иверском Новодонецкой громады – пять домов.

фото: Донецкая ОВА

В Дружковке оккупанты ранили семерых человек, разрушили отделение "Новой почты", магазин и кафе.

В Константиновке российские удары унесли жизни девяти человек, ещё семеро получили ранения. Также россияне повредили шесть многоэтажек, десять частных домов, торговый центр, магазин, пять торговых павильонов и два автомобиля.

фото: Донецкая ОВА

В Северске россияне убили одного человека, ещё двоих ранили. Кроме того, оккупанты разрушили два частных дома и автомобиль.

