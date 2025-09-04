Россия 31 раз обстреляла Донецкую область: 11 погибших, 16 раненых
В течение суток 3 сентября российская армия 31 раз обстреляла населённые пункты Донецкой области. В результате атак погибли 11 мирных жителей, ещё 16 получили ранения.
Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин
Детали: Отмечается, что российские войска в Лимане обстрелами повредили многоэтажный дом, частный дом и магазин. В Калениках оккупанты убили одного человека и уничтожили автомобиль. В Славянске они повредили два нежилых здания и 13 частных домов. В Зелёном Александровской громады россияне разрушили гараж и мастерскую, а в Иверском Новодонецкой громады – пять домов.
В Дружковке оккупанты ранили семерых человек, разрушили отделение "Новой почты", магазин и кафе.
В Константиновке российские удары унесли жизни девяти человек, ещё семеро получили ранения. Также россияне повредили шесть многоэтажек, десять частных домов, торговый центр, магазин, пять торговых павильонов и два автомобиля.
В Северске россияне убили одного человека, ещё двоих ранили. Кроме того, оккупанты разрушили два частных дома и автомобиль.
Что предшествовало:
- Ранее в Донецкой ОВА сообщали, что от российских обстрелов Константиновки на Донетчине 3 сентября погибли 9 человек, ещё 7 были ранены.
- В ночь на 3 сентября российские войска обстреляли Дружковку из РСЗО "Смерч", попав по многоквартирным жилым домам. Ранения получили семеро гражданских, среди них несовершеннолетняя.