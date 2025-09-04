Все разделы
Жара уходит из Украины

Евгений Кизилов
Четверг, 4 сентября 2025, 11:58
Жара уходит из Украины
фото: pixabay.com

В ближайшие дни жара покинет Украину, а тепло нарушит лишь небольшой дождь на западе.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В пятницу, 5 сентября, температура ночью 9-14°, днем 21-26°; на западе и юге страны ночью 12-17°, днем 24-29°. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

В Киеве температура ночью 12-14°, днем 24-26°.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, за весь период метеорологических наблюдений в Киеве 5 сентября самая высокая температура была 30,5° в 2008 году, самая низкая ночью 3,3° в 1901 и 1906 годах.

 
Погода на 5 сентября

В субботу, 6 сентября, в Украине без осадков, только на крайнем западе страны днем местами кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью 9-14°, днем 21-26°; на западе и юге страны ночью 12-17°, днем 24-29°. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

В Киеве температура ночью 12-14°, днем 24-26°.

 
Погода на 6 сентября

