Россияне атаковали Запорожье и область: 7 раненых, есть разрушения

Ирина БалачукЧетверг, 4 сентября 2025, 12:04
Россияне атаковали Запорожье и область: 7 раненых, есть разрушения
Последствия удара по Запорожью. Фото ЗОВА

Семь человек получили ранения в результате российских ударов по городам Запорожье и Орехов и по селу Беленькое утром 4 сентября.

Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram

Детали: По словам главы области, оккупанты атаковали Запорожье беспилотником. Пострадали 4 женщины. 

Последствия обстрела в Запорожье
Фото ЗОВА

Также захватчики нанесли артиллерийские удары по городу Орехов и селу Беленькое. В городе пострадало авто коммунального предприятия, 63-летний и 56-летний мужчины получили ранения.

В Беленьком повреждены жилые дома, линии электро- и газоснабжения, 53-летняя женщина получила ранения. 

 
Последствия обстрела в Беленьком
ФОТО ЗОВА

