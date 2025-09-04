Россияне атаковали Запорожье и область: 7 раненых, есть разрушения
Четверг, 4 сентября 2025, 12:04
Семь человек получили ранения в результате российских ударов по городам Запорожье и Орехов и по селу Беленькое утром 4 сентября.
Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram
Детали: По словам главы области, оккупанты атаковали Запорожье беспилотником. Пострадали 4 женщины.
Также захватчики нанесли артиллерийские удары по городу Орехов и селу Беленькое. В городе пострадало авто коммунального предприятия, 63-летний и 56-летний мужчины получили ранения.
В Беленьком повреждены жилые дома, линии электро- и газоснабжения, 53-летняя женщина получила ранения.