В Елисейском дворце начинается заседание "коалиции решительных"

Татьяна Высоцкая, Мария ЕмецЧетверг, 4 сентября 2025, 12:24
В Елисейском дворце начинается заседание коалиции решительных
фото: Getty Images

Во французской столице стартует заседание "коалиции решительных", которое проходит в Елисейском дворце.

Источник: корреспондентка "Европейской правды" из Парижа

Детали: Лидеры-участники заседания коалиции начали прибывать в Елисейский дворец после 11:30 по киевскому времени. Уже прибыл и президент Украины Владимир Зеленский.

Раньше лидеров приехал спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, он не стал отвечать на вопросы журналистов.

Около 11:45 Елисейский дворец показал начало заседания.

Напомним:

  • За столом лично будут присутствовать лидеры шести стран ЕС, руководство Евросоюза и президент Украины, а также спецпредставитель Трампа Стив Виткофф. Генсек НАТО Марк Рютте присоединится дистанционно.
  • Премьер Испании Педро Санчес, который также должен был быть лично,не долетел на встречу из-за неисправности самолета. Всего в обсуждении, по словам Макрона, примут участие 35 стран из Европы и других частей мира.
  • Президент Франции Эмманюэль Макрон перед встречей "коалиции решительных" заявил, что союзники завершили работу над гарантиями безопасности для Украины и сейчас они готовы к политическому одобрению.

Франциякоалиция решительных
