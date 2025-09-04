В Елисейском дворце начинается заседание "коалиции решительных"

Во французской столице стартует заседание "коалиции решительных", которое проходит в Елисейском дворце.

Источник: корреспондентка "Европейской правды" из Парижа

Детали: Лидеры-участники заседания коалиции начали прибывать в Елисейский дворец после 11:30 по киевскому времени. Уже прибыл и президент Украины Владимир Зеленский.

Реклама:

EN DIRECT | Début de la réunion de la Coalition des volontaires à Paris. https://t.co/Q9L80PscGG — Élysée (@Elysee) September 4, 2025

Раньше лидеров приехал спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, он не стал отвечать на вопросы журналистов.

РЕКЛАМА:

Около 11:45 Елисейский дворец показал начало заседания.

Напомним: