Разбирали вражеский FPV: в Харьковской области 2 человека погибли, еще 2 ранены

Ирина БалачукЧетверг, 4 сентября 2025, 12:51
Разбирали вражеский FPV: в Харьковской области 2 человека погибли, еще 2 ранены
FPV-дрон. Фото forbes.com

Два человека погибли и еще два получили ранения в результате взрыва в селе Казачья Лопань Харьковской области.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко в Telegram

Детали: По данным Синегубова, трагедия произошла из-за взрыва неизвестного устройства.

Задоренко уточнил, что сдетонировал вражеский FPV-дрон, который мужчины решили забрать домой.

Прямая речь начальника ГВА: "По предварительной информации, мужчины "затрофеили" один из вражеских FPV-дронов, принесли его домой и пытались разобрать боевую часть, в результате чего она взорвалась. В результате два человека (51 и 41 год) погибли на месте, еще два мужчины 49-ти и 36-ти лет получили многочисленные осколочные ранения и ожоги".

Он добавил, что это произошло между 9:00-9:30 4 сентября.

