Спецпредставитель США Уиткофф пробыл на заседании "коалиции решительных" в Париже 45 минут.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф пробыл на встрече "коалиции решительных" в Елисейском дворце около 45 минут и покинул её в соответствии с запланированным графиком.

Детали: Уиткофф присоединился к заседанию "коалиции решительных" и покинул Елисейский дворец примерно через 45 минут после его начала.

В Елисейском дворце сообщили корреспондентке "ЕвроПравды", что такой ход событий был запланирован.

"Господин Уиткофф принял участие в части работы "коалиции решительных" и выступил перед присутствующими лидерами государств и правительств. Он должен был покинуть заседание ради другой встречи", – прокомментировали в офисе Макрона.

"Господин Уиткофф вернётся для телефонного разговора с Дональдом Трампом, президентом США", – добавил собеседник.

По данным источников "ЕвроПравды", в Париже у Уиткоффа запланирована встреча с украинской делегацией, включая президента Владимира Зеленского.

