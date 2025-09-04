Спецпредставитель США Уиткофф пробыл на заседании "коалиции решительных" в Париже 45 минут.
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф пробыл на встрече "коалиции решительных" в Елисейском дворце около 45 минут и покинул её в соответствии с запланированным графиком.
Источник: корреспондентка "Европейской правды" с места событий
Детали: Уиткофф присоединился к заседанию "коалиции решительных" и покинул Елисейский дворец примерно через 45 минут после его начала.
В Елисейском дворце сообщили корреспондентке "ЕвроПравды", что такой ход событий был запланирован.
"Господин Уиткофф принял участие в части работы "коалиции решительных" и выступил перед присутствующими лидерами государств и правительств. Он должен был покинуть заседание ради другой встречи", – прокомментировали в офисе Макрона.
"Господин Уиткофф вернётся для телефонного разговора с Дональдом Трампом, президентом США", – добавил собеседник.
По данным источников "ЕвроПравды", в Париже у Уиткоффа запланирована встреча с украинской делегацией, включая президента Владимира Зеленского.
Напомним:
- В Елисейском дворце "Европейской правде" ранее заявили, что лидеры, участвующие в заседании "коалиции решительных", позвонят президенту США Дональду Трампу после завершения дискуссии.
- В заседании принимают участие представители более 30 стран Европы и других частей света. Лично присутствуют шесть лидеров стран ЕС, руководство Евросоюза и президент Украины, а остальные присоединились по видеосвязи.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон перед встречей "коалиции решительных" заявил, что союзники завершили работу над гарантиями безопасности для Украины и сейчас они готовы к политическому одобрению.