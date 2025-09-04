Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Спецпредставитель США Уиткофф пробыл на заседании "коалиции решительных" в Париже 45 минут.

Татьяна Высоцкая, Сергей СидоренкоЧетверг, 4 сентября 2025, 13:29
Спецпредставитель США Уиткофф пробыл на заседании коалиции решительных в Париже 45 минут.
Иллюстративное фото: Getty Images

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф пробыл на встрече "коалиции решительных" в Елисейском дворце около 45 минут и покинул её в соответствии с запланированным графиком.

Источник: корреспондентка "Европейской правды" с места событий

Детали: Уиткофф присоединился к заседанию "коалиции решительных" и покинул Елисейский дворец примерно через 45 минут после его начала.

Реклама:

В Елисейском дворце сообщили корреспондентке "ЕвроПравды", что такой ход событий был запланирован.

"Господин Уиткофф принял участие в части работы "коалиции решительных" и выступил перед присутствующими лидерами государств и правительств. Он должен был покинуть заседание ради другой встречи", – прокомментировали в офисе Макрона.

"Господин Уиткофф вернётся для телефонного разговора с Дональдом Трампом, президентом США", – добавил собеседник.

РЕКЛАМА:

По данным источников "ЕвроПравды", в Париже у Уиткоффа запланирована встреча с украинской делегацией, включая президента Владимира Зеленского.

Напомним:

ФранцияСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоПрезидент Евросовета встретился с Зеленским в Ужгороде
фотоПодросток пытался напасть с ножами на учеников в школе и транслировать это онлайн – полиция
СМИ: Трамп готовит указ о переименовании Пентагона в "Министерство войны"
В НАБУ ожидают новой волны противостояния с СБУ
фотоВ Киеве вскрыли "конвертцентр" с оборотом в 1,5 млрд: задержан бывший топ-налоговик
Украинские военные нанесли удар по НПЗ в Рязани и нефтебазе в Луганске
Все новости...
Франция
В Елисейском дворце начинается заседание "коалиции решительных"
"Коалиция решительных": Париж обнародовал список участников заседания
Во Франции оштрафовали китайский интернет-магазин Shein на 150 млн евро
Последние новости
13:31
В более 100 населенных пунктах деоккупированной Херсонщины нет торговли: причины
13:09
Последствия разрушения Каховской плотины: вода в охладителе на ЗАЭС упала на 3,2 метра
13:02
На выходных в Украине будет тепло и солнечно
12:57
боксБитва легенд: Майк Тайсон проведет поединок против Мейвезера
12:45
фотоСветовой меч Дарта Вейдера выставили на аукцион
12:44
фотоПрезидент Евросовета встретился с Зеленским в Ужгороде
12:35
фотоВыпустили за границу 80 "уклонистов": ГБР задержало 5 пограничников
12:35
В Брюсселе подписали меморандум о создании Украинского фонда культурного наследия
12:29
История успеха семейной винодельни возле Каменец-Подольского
12:25
"Это катастрофа": Флорида планирует отменить все обязательные прививки, в частности для школьников
Все новости...
Реклама:
Реклама: