Россияне сбросили авиабомбы на больницу в Константиновке и убили 2 человек в селе рядом

Российские оккупанты сбросили авиабомбы на город Константиновка и расположенное рядом село Ильиновка, в результате чего погибли 2 человека.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram

Прямая речь главы области: "Константиновская больница – очередная "военная" мишень российских оккупантов. Сегодня (4 сентября – ред.) они прицельно сбросили 3 авиабомбы на больницу, которая до последнего принимала и лечила местных жителей. Еще 3 авиабомбы сегодня враг сбросил на Ильиновку, убив двух человек и повредив 5 нежилых зданий".

Детали: По словам Филашкина, удары по гражданской и социальной инфраструктуре являются сознательным выбором оккупантов, поэтому оставаться в Донецкой области опасно.

"Эвакуируйтесь своевременно! Чтобы эвакуироваться: 0-800-500-121, +380730500121 (Viber, WhatsApp, Telegram, Signal), для тяжелобольных и людей с инвалидностью: 0800332614", – подчеркнул глава ОВА.

Предыстория:

