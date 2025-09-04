Все разделы
В Польшу залетели два дрона, но сбивать их не стали

Уляна Кричковская, Евгений КизиловЧетверг, 4 сентября 2025, 14:04
В Польшу залетели два дрона, но сбивать их не стали
иллюстрация: Getty Images

Два беспилотника нарушили воздушное пространство Польши в ночь со вторника на среду, но их не сбивали, потому что не увидели опасности.

Источник: польский генерал, оперативный командующий Вооруженными силами Мацей Клиш на пресс-конференции в четверг, 4 сентября, цитируют Reuters и "Европейская правда"

Детали: Клиш заявил, что в ночь на 3 сентября Польша зафиксировала два нарушения своего воздушного пространства.

"Эти два нарушения находились под полным контролем национальных сил и подразделений, задействованных в системе государственной обороны", – сказал он.

Генерал Веслав Кукула, начальник Генерального штаба, заявил, что беспилотники покинули воздушное пространство Польши, не причинив никакого вреда.

Польская армия не предоставила детальной информации о том, где именно беспилотники вторглись в воздушное пространство Польши и какого типа они были.

Стоит отметить, что в ночь на 3 сентября Россия ударила по украинским регионам 502 беспилотниками, а также 24 ракетами воздушного и морского базирования.

Также напомним, что утром 20 августа стало известно, что на кукурузное поле в селе Осины Люблинского воеводства Польши упал неизвестный предмет, который затем взорвался.

Польские власти считают, что воздушное пространство страны с "очень высокой" вероятностью нарушил российский дрон "Гербера" с китайским двигателем.

Министерство иностранных дел Польши передало посольству России ноту протеста в связи с падением российского дрона.

Польшабеспилотники
