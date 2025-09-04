Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ГУР отреагировали на поражение российским дроном корабля ВМС ВСУ: Работаем над противодействием

Валентина РоманенкоЧетверг, 4 сентября 2025, 15:33
В ГУР отреагировали на поражение российским дроном корабля ВМС ВСУ: Работаем над противодействием
Андрей Юсов и «Тринадцатый». Фото: ГУР

В Главном управлении разведки Министерства обороны работают над противодействием российским морским дронам, один из которых в августе поразил украинский корабль в устье реки Дунай.

Источник: представитель ГУР Андрей Юсов и командир спецподразделения ГУР Group13 под псевдонимом "Тринадцатый" во время передачи макетов морских дронов Magura Национальному музею истории Украины во Второй мировой войне, передает "Укринформ"

Прямая речь "Тринадцатого": "Действительно, враг заимствует наш опыт, мы это видим и следим за этим. В этом случае враг имеет успех, и мы уже работаем над будущей нашей постройкой и реализацией противодействия".

Реклама:

Детали: Командир добавил, что по информации разведки, у россиян не все гладко с разработкой морских беспилотников. "У них есть существенные проблемы, которые я не буду озвучивать. Будем работать над тем, чтобы это (поражение украинских кораблей – ред.) не повторялось", – отметил военный.

В свою очередь Юсов отметил, что россияне заимствуют украинский опыт производства и применения морских дронов, продвигаются в их использовании, что является дополнительным вызовом для украинской гражданской и портовой инфраструктуры.

Предыстория:

РЕКЛАМА:
  • 28 августа стало известно, что российские оккупационные войска поразили один из кораблей Военно-морских сил ВСУ. Сообщалось, что один член экипажа погиб, несколько ранены.
  • Российские паблики отмечали, что речь идет якобы о разведывательном корабле Военно-морских сил Украины "Симферополь". 
  • 29 августа спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что количество погибших в результате российского удара по кораблю Военно-морских сил ВСУ возросло до двух.

беспилотникиГУРфлотвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновлено, фотоРоссия атаковала Киев дронами: БПЛА попали в многоэтажки, трое погибших и 11 пострадавших
дополненоМинобороны и комитеты ВР хотят исключить из законопроекта усиление ответственности военных
Конвертцентр на 1,5 миллиарда: суд арестовал бывшего топ-налоговика с залогом 119 миллионов
Поляки сняли блокировку на границе возле ПП "Шегини"
фотоВ Украине арестовали депутата ОПЗЖ Христенко по подозрению в госизмене
Трамп говорит, что саммит G20 проведут в его гольф-комплексе
Все новости...
беспилотники
В Польше показали украинский дрон-матку THOR OPERATOR, который может нести FPV и перехватчики
В Польшу залетели два дрона, но сбивать их не стали
Разбирали вражеский FPV: в Харьковской области 2 человека погибли, еще 2 ранены
Последние новости
07:03
В Киеве после вероятного сбития вражеского БпЛА загорелось правительственное здание – Кличко
06:57
В Киеве после массированной атаки России перекрыли движение на части улиц
06:30
Враг нанес массированный удар по Одессе ударными БПЛА: повреждены жилые дома и инфраструктура
05:54
В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу: Россия запустила ракеты
04:55
дополненоРоссия нанесла массированный удар по Кривому Рогу ракетами и дронами: есть попадания в трех локациях – Вилкул
04:20
Кременчуг под массированным обстрелом: десятки взрывов и частичное обесточивание города – мэр
03:49
Россияне ударили по предприятию в Запорожье: поврежден цех
03:32
обновлено, фотоРоссия атаковала Киев дронами: БПЛА попали в многоэтажки, трое погибших и 11 пострадавших
03:29
США, Катар и Египет готовятся представить комплексное соглашение, которое положит конец войне в Газе – СМИ
02:25
В разведке заявили о глубоком кризисе в бумажной промышленности России
Все новости...
Реклама:
Реклама: