В ГУР отреагировали на поражение российским дроном корабля ВМС ВСУ: Работаем над противодействием

В Главном управлении разведки Министерства обороны работают над противодействием российским морским дронам, один из которых в августе поразил украинский корабль в устье реки Дунай.

Источник: представитель ГУР Андрей Юсов и командир спецподразделения ГУР Group13 под псевдонимом "Тринадцатый" во время передачи макетов морских дронов Magura Национальному музею истории Украины во Второй мировой войне, передает "Укринформ"

Прямая речь "Тринадцатого": "Действительно, враг заимствует наш опыт, мы это видим и следим за этим. В этом случае враг имеет успех, и мы уже работаем над будущей нашей постройкой и реализацией противодействия".

Детали: Командир добавил, что по информации разведки, у россиян не все гладко с разработкой морских беспилотников. "У них есть существенные проблемы, которые я не буду озвучивать. Будем работать над тем, чтобы это (поражение украинских кораблей – ред.) не повторялось", – отметил военный.

В свою очередь Юсов отметил, что россияне заимствуют украинский опыт производства и применения морских дронов, продвигаются в их использовании, что является дополнительным вызовом для украинской гражданской и портовой инфраструктуры.

