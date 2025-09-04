В ГУР отреагировали на поражение российским дроном корабля ВМС ВСУ: Работаем над противодействием
В Главном управлении разведки Министерства обороны работают над противодействием российским морским дронам, один из которых в августе поразил украинский корабль в устье реки Дунай.
Источник: представитель ГУР Андрей Юсов и командир спецподразделения ГУР Group13 под псевдонимом "Тринадцатый" во время передачи макетов морских дронов Magura Национальному музею истории Украины во Второй мировой войне, передает "Укринформ"
Прямая речь "Тринадцатого": "Действительно, враг заимствует наш опыт, мы это видим и следим за этим. В этом случае враг имеет успех, и мы уже работаем над будущей нашей постройкой и реализацией противодействия".
Детали: Командир добавил, что по информации разведки, у россиян не все гладко с разработкой морских беспилотников. "У них есть существенные проблемы, которые я не буду озвучивать. Будем работать над тем, чтобы это (поражение украинских кораблей – ред.) не повторялось", – отметил военный.
В свою очередь Юсов отметил, что россияне заимствуют украинский опыт производства и применения морских дронов, продвигаются в их использовании, что является дополнительным вызовом для украинской гражданской и портовой инфраструктуры.
Предыстория:
- 28 августа стало известно, что российские оккупационные войска поразили один из кораблей Военно-морских сил ВСУ. Сообщалось, что один член экипажа погиб, несколько ранены.
- Российские паблики отмечали, что речь идет якобы о разведывательном корабле Военно-морских сил Украины "Симферополь".
- 29 августа спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что количество погибших в результате российского удара по кораблю Военно-морских сил ВСУ возросло до двух.