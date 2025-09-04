Пожизненный срок получил боец НГУ, расстрелявший полицейских и двух женщин в Донецкой области

Индустриальный районный суд Днепра признал виновным военнослужащего Нацгвардии в убийстве четырех человек в городе Лиман Донецкой области и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Источник: Государственное бюро расследований

Детали: Следствие установило, что в конце января 2024 года жительница Лимана сообщила полиции о конфликте с военным, который проник в ее двор, стучал в окна и пытался попасть в дом.

На вызов прибыла следственно-оперативная группа. Впоследствии правоохранители перестали выходить на связь, и на место происшествия был направлен другой наряд. Полицейские обнаружили застреленными двух своих коллег и поврежденный служебный автомобиль. Во дворе также лежали тела двух женщин – пенсионерки и ее дочери.

Преступник был задержан по горячим следам.

Следователи ГБР провели собрали исчерпывающую доказательную базу, в том числе провели более 20 судебных экспертиз, подчеркивают в Бюро.

Сотрудники Бюро выяснили, что между военным и местной жительницей периодически возникали конфликты. Когда приехала следственно-оперативная группа, фигурант расстрелял полицейских, завладел их табельным оружием, а затем убил женщину и ее мать, которые стали свидетелями преступления.

Суд признал военнослужащего виновным в незаконном проникновении в жилище, хулиганстве, умышленном убийстве правоохранителей при исполнении служебных обязанностей, умышленном убийстве двух человек, убийстве с целью сокрытия другого преступления, завладении и незаконном хранении огнестрельного оружия.

Как уточнили УП в пресс-службе ГБР, обвиняемый признал вину полностью. Кроме того, согласно решению суда, он должен выплатить потерпевшей (дочери убитой, одновременно внучке второй убитой) 2 млн грн за причиненный моральный ущерб.

Что предшествовало: 22 января 2024 года стало известно, что в городе Лиман Донецкой области нашли убитыми четырех человек – двух правоохранителей и двух гражданских женщин, по подозрению в совершении преступления задержали военнослужащего Нацгвардии.