Президент Еврокомиссии пытается привлечь премьера Индии к мирному процессу в Украине

Уляна Кричковская, Евгений КизиловЧетверг, 4 сентября 2025, 16:45
Президент Еврокомиссии пытается привлечь премьера Индии к мирному процессу в Украине
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, как его страна может способствовать прекращению войны в Украине.

Источник: фон дер Ляйен в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Детали: В четверг, 4 сентября, фон дер Ляйен рассказала, что пообщалась с Моди.

"Мы искренне приветствуем дальнейшее сотрудничество Индии с президентом Зеленским. Индия играет важную роль в прекращении агрессивной войны России и содействии созданию пути к миру", – отметила президент Еврокомиссии.

Она заявила, что российско-украинская война "имеет глобальные последствия для безопасности и подрывает экономическую стабильность".

"В перспективе мы планируем согласовать совместную стратегическую программу на следующем саммите ЕС-Индия, который состоится как можно раньше в 2026 году. Мы также остаемся полностью преданными завершению переговоров по Соглашению о свободной торговле до конца года", – добавила она.

Стоит заметить, что недавно американский президент Дональд Трамп ударил тарифами по Индии. Новые тарифы США – самые высокие в Азии – касаются более 55% товаров, поступающих в США, крупнейшего рынка сбыта Индии.

Трамп критикует Индию за покупку российской нефти, говоря, что она финансирует войну главы Кремля Владимира Путина против Украины.

Нью-Дели защищает свои связи с Москвой и называет действия США "несправедливыми, неоправданными и необоснованными".

