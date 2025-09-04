ТЦК: На Волыни мужчины подрались с группой оповещения и открыли огонь из отобранного оружия

4 сентября в селе Боратин Волынской области во время попытки проверки документов группа мужчин отобрала травматическое оружие у сотрудников ТЦК и СП и открыла огонь, в ответ был применен слезоточивый газ. Нарушители задержаны.

Дословно: "4 сентября 2025 года совместная группа оповещения в составе военнослужащих ТЦК и СП Волынской области и сотрудников Национальной полиции осуществляла оповещение граждан на территории г. Луцка и Луцкого района, было обнаружено четырех мужчин, которые двигались по одной из улиц, у которых было решено проверить военно-учетные документы. Двое из них пытались сбежать и спрятались в заброшенном трехэтажном здании.

Детали: Сообщается, что группа оповещения последовала за мужчинами и предложила предъявить военно-учетные документы.

По данным ТЦК и СП, во время попытки проверки документов мужчины начали оказывать физическое сопротивление и наносить телесные повреждения военнослужащим ТЦК.

В сообщении отмечается, что с целью пресечения неправомерных действий со стороны гражданских лиц один из военнослужащих пытался произвести предупредительный выстрел из зарегистрированного травматического оружия. Однако у него выбили пистолет из рук и, подхватив его с пола, открыли огонь в сторону группы оповещения.

В ответ к мужчинам был применен слезоточивый газ. "В настоящее время одному из военнослужащих оказывается медицинская помощь, предварительно - перелом руки", - говорится в сообщении.

На месте работала следственно-оперативная группа, фигуранты доставлены в подразделение полиции для установления всех обстоятельств.

Напомним: Начиная с 1 сентября, представители ТЦК и СП, работающие в группах оповещения, в обязательном порядке должны фиксировать свою работу с помощью боди-камер.