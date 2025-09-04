Все разделы
Фицо направляется в Украину на встречу с Зеленским

Олег Павлюк, Евгений КизиловЧетверг, 4 сентября 2025, 17:40
Фицо направляется в Украину на встречу с Зеленским
фото: Getty Images

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо едет в Украину, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры состоятся в пятницу в Ужгороде.

Источник: пресс-служба словацкого правительства, пишет "Европейская правда"

Детали: Во время встречи с Зеленским Фицо планирует сосредоточиться на вопросе энергетической инфраструктуры, после чего лидеры проведут совместную пресс-конференцию, сообщило правительство Словакии.

В Ужгороде словацкий премьер также проведет встречи с главой правительства Украины Юлией Свириденко, добавили там.

На встречах Фицо будут сопровождать вице-премьер и министр экономики Дениса Сакова и министр иностранных дел и европейских вопросов Юрай Бланар.

Роберт Фицо и Владимир Зеленский не проводили двусторонних встреч с момента возвращения словацкого премьера на пост в 2023 году.

Вместо этого их отношения существенно испортились из-за визита Фицо в Москву и контактов с Владимиром Путиным.

Ранее на этой неделе премьер-министр Словакии встретился с Владимиром Путиным в Пекине, после чего сказал, что хочет передать Зеленскому "несколько посланий и мыслей".

